Маск публично защитил Медведева от хейтеров, ответивших на пост про Украину

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на комментарии пользователей социальной сети Twitter из-за публикации зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева об Украине. Он заявил, что людям необходимо самостоятельно принимать решения.
«Пусть люди принимают решения сами за себя», — написал Маск на своей странице в соцсети. Так он отреагировал на комментарии пользователей, раскритиковавших бизнесмена за публикацию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в американской социальной сети, а также «ВКонтакте», что «Украина не нужна никому».
В ответ пользователи социальной сети Twitter стали обвинять Маска в том, что он «не выполняет санкции» против России и позволяет российским политикам пользоваться платформой. Кроме того, бизнесмен указал, что президент РФ Владимир Путин не является его «лучшим другом».
Ранее на странице Медведева в социальных сетях появилась публикация в которой говорится о том, что что Украина никому не нужна. По его словам, страна устроила в Европе финансовый ад из-за постоянных требований о помощи. По его мнению, из-за Украины в США множество внутренних проблем.
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