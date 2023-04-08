Медведев заявил, что Украина никому не нужна

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев предсказал исчезновение украинского государства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не нужна ни Европе, ни США. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что в таком виде государство скоро исчезнет.

«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», — рассказал Дмитрий Медведев в своем посте на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что Украина не нужна Европе, потому что устроила там финансовый ад из-за бесконечных запросов об оказании помощи, а также потока мигрантов. Украина не нужна и Соединенным Штатам, потому что в стране множество внутренних проблем. Сейчас интерес подогревается, потому что помощь Киеву служит хорошим подспорьем для пиара президента Америки Джо Байдена, но вскоре и это будет вызывать вопросы у американских граждан.

В существовании Украины не заинтересована Латинская Америка, потому что туда могли быть направлены американские средства для военной помощи Киеву. Такая Украина не нужна России, потому что из-за нее страдают русские люди. Также в ней не заинтересована Азия во главе с Китаем, потому что эти страны взаимодействуют с Россией.

Медведев подытожил, что Украина не нужна даже собственным гражданам, потому что все они разъехались, не желая за нее воевать. Все это приведет к исчезновению украинского государства.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что российская армия уничтожит неонацизм на Украине дотла. Он также предрек ВС РФ победу в украинском конфликте, передает «Ридус».

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Украина не нужна ни Европе, ни США. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что в таком виде государство скоро исчезнет. «Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», — рассказал Дмитрий Медведев в своем посте на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что Украина не нужна Европе, потому что устроила там финансовый ад из-за бесконечных запросов об оказании помощи, а также потока мигрантов. Украина не нужна и Соединенным Штатам, потому что в стране множество внутренних проблем. Сейчас интерес подогревается, потому что помощь Киеву служит хорошим подспорьем для пиара президента Америки Джо Байдена, но вскоре и это будет вызывать вопросы у американских граждан. В существовании Украины не заинтересована Латинская Америка, потому что туда могли быть направлены американские средства для военной помощи Киеву. Такая Украина не нужна России, потому что из-за нее страдают русские люди. Также в ней не заинтересована Азия во главе с Китаем, потому что эти страны взаимодействуют с Россией. Медведев подытожил, что Украина не нужна даже собственным гражданам, потому что все они разъехались, не желая за нее воевать. Все это приведет к исчезновению украинского государства. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что российская армия уничтожит неонацизм на Украине дотла. Он также предрек ВС РФ победу в украинском конфликте, передает «Ридус».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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