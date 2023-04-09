Пассажиров задержали в аэропорту Кольцово более, чем на два часа
Рейс по маршруту Екатеринбург — Душанбе (Таджикистан) задержали более, чем на два часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс SZ-210 авиакомпании Somon Air, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Душанбе в 0:00 10 апреля, задержали, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Самолет покинул столицу Свердловской области только в 2:22.
Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Somon Air. На момент публикации новости ответ не был получен.
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