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В Екатеринбурге на два часа задержали рейс в Душанбе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , кольцово, ночной аэропорт
Пассажиров задержали в аэропорту Кольцово более, чем на два часа Фото:

Рейс по маршруту Екатеринбург — Душанбе (Таджикистан) задержали более, чем на два часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс SZ-210 авиакомпании Somon Air, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Душанбе в 0:00 10 апреля, задержали, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Самолет покинул столицу Свердловской области только в 2:22.

Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Somon Air. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Рейс по маршруту Екатеринбург — Душанбе (Таджикистан) задержали более, чем на два часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс SZ-210 авиакомпании Somon Air, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Душанбе в 0:00 10 апреля, задержали, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Самолет покинул столицу Свердловской области только в 2:22. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Somon Air. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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