CNN: Киев изменил планы на фронте из-за утечки документов, которые назвал фейками

Киев изменил планы в ходе специальной военной операции после утечки секретных документов по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Украина уже изменила некоторые из своих военных планов. Это произошло из-за утечки секретных документов», — передает слова источника американский телеканал
Ранее URA.RU сообщало, что в соцсети появились секретные документы, в которых описывалось состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Однако глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что информация в распространенных документах недостоверна. Он называл данные назвали «фотошопом» и «виртуальными псевдосливами».
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