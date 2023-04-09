09 апреля 2023

CNN: Киев изменил планы на фронте из-за утечки документов, которые назвал фейками

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, бтр, техника, ВСУ, stock
ВСУ изменили планы на фронте из-за утечки документов, считает источник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев изменил планы в ходе специальной военной операции после утечки секретных документов по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Украина уже изменила некоторые из своих военных планов. Это произошло из-за утечки секретных документов», — передает слова источника американский телеканал CNN.

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсети появились секретные документы, в которых описывалось состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Однако глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что информация в распространенных документах недостоверна. Он называл данные назвали «фотошопом» и «виртуальными псевдосливами».

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Киев изменил планы в ходе специальной военной операции после утечки секретных документов по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Украина уже изменила некоторые из своих военных планов. Это произошло из-за утечки секретных документов», — передает слова источника американский телеканал CNN. Ранее URA.RU сообщало, что в соцсети появились секретные документы, в которых описывалось состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Однако глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что информация в распространенных документах недостоверна. Он называл данные назвали «фотошопом» и «виртуальными псевдосливами».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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