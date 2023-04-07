В офисе Зеленского назвали «фотошопом» секретные данные о контрнаступлении ВСУ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк
Подоляк не поверил в утечку данных Пентагона о состоянии ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Опубликованные в соцсетях «документы» США о планах Киева по контрнаступлению не являются достоверными. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, с помощью этой информации Россия якобы надеется нарушить планы украинской армии.

«Это фотошоп и „виртуальные псевдосливы“. Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но подлинные планы россияне увидят на поле. Скоро», — написал Подоляк в Twitter.

Ранее в сеть утекли секретные материалы, в которых описываются состояние украинской армии и планы США и НАТО по ее укреплению, передает «Национальная служба новостей». Американская газета The New York Times сочла утечку подлинной и заявила, что Пентагон начал расследование, уточняет телеканал 360. Издание также выяснило, что Вашингтон передавал Киеву информацию о местоположении военных баз России, что позволяло украинской армии убивать российских генералов, пишет деловое издание «Взгляд».

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Опубликованные в соцсетях «документы» США о планах Киева по контрнаступлению не являются достоверными. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, с помощью этой информации Россия якобы надеется нарушить планы украинской армии. «Это фотошоп и „виртуальные псевдосливы“. Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но подлинные планы россияне увидят на поле. Скоро», — написал Подоляк в Twitter. Ранее в сеть утекли секретные материалы, в которых описываются состояние украинской армии и планы США и НАТО по ее укреплению, передает «Национальная служба новостей». Американская газета The New York Times сочла утечку подлинной и заявила, что Пентагон начал расследование, уточняет телеканал 360. Издание также выяснило, что Вашингтон передавал Киеву информацию о местоположении военных баз России, что позволяло украинской армии убивать российских генералов, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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