09 апреля 2023
08 апреля 2023

Из Челябинской области пытались вывезти 733 кубометра карантинных пиломатериалов

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Таможня задержала партию пиломатериалов без карантинных сертификатов Фото:

Челябинская таможня задержала 733 кубометров карантинных пиломатериалов, которые пытались вывезти в Казахстан и Киргизию, без карантинных сертификатов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Через пункт пропуска „Троицк“ пытались вывезти 733 кубометров пиломатериалов из карантинных фитосанитарных зон Свердловской области и Пермского края. Продукция направлялась через границу в Казахстан и Киргизию без карантинных сертификатов. Должностные лица таможни задержали грузоперевозку для проведения проверки», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники управления разрешили экспорт пиломатериалов после проведения необходимых лабораторных исследований и оформления фитосанитарных сертификатов. Грузоперевозчиков привлекли к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ в виде штрафа.

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Челябинская таможня задержала 733 кубометров карантинных пиломатериалов, которые пытались вывезти в Казахстан и Киргизию, без карантинных сертификатов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Через пункт пропуска „Троицк“ пытались вывезти 733 кубометров пиломатериалов из карантинных фитосанитарных зон Свердловской области и Пермского края. Продукция направлялась через границу в Казахстан и Киргизию без карантинных сертификатов. Должностные лица таможни задержали грузоперевозку для проведения проверки», — сообщили в ведомстве. Сотрудники управления разрешили экспорт пиломатериалов после проведения необходимых лабораторных исследований и оформления фитосанитарных сертификатов. Грузоперевозчиков привлекли к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ в виде штрафа.
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