В Челябинске зарезали подростка

Трагедия произошла из-за оскорблений в интернете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На северо-западе Челябинска зарезали 17-летнего подростка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, трагедия произошла 9 апреля.

«По данным следствия, ночью 9 апреля около одного из домов в Челябинске обнаружили тело 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Оперативники ГУ МВД по Челябинской области задержали 20-летнего местного жителя, который в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, ставшее причиной смерти», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, убитый и подозреваемый ходили в один компьютерный клуб. Конфликт произошел, когда кто-то с фейкового аккаунта начал оскорблять одного из участников клуба. Две группы молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, договорились встретиться и выяснить отношения. Во время встречи и был смертельно ранен 17-летний парень.