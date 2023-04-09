09 апреля 2023
08 апреля 2023

В Челябинске зарезали подростка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла из-за оскорблений в интернете Фото:

На северо-западе Челябинска зарезали 17-летнего подростка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, трагедия произошла 9 апреля.

«По данным следствия, ночью 9 апреля около одного из домов в Челябинске обнаружили тело 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Оперативники ГУ МВД по Челябинской области задержали 20-летнего местного жителя, который в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, ставшее причиной смерти», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, убитый и подозреваемый ходили в один компьютерный клуб. Конфликт произошел, когда кто-то с фейкового аккаунта начал оскорблять одного из участников клуба. Две группы молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, договорились встретиться и выяснить отношения. Во время встречи и был смертельно ранен 17-летний парень.

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На северо-западе Челябинска зарезали 17-летнего подростка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, трагедия произошла 9 апреля. «По данным следствия, ночью 9 апреля около одного из домов в Челябинске обнаружили тело 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Оперативники ГУ МВД по Челябинской области задержали 20-летнего местного жителя, который в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, ставшее причиной смерти», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, убитый и подозреваемый ходили в один компьютерный клуб. Конфликт произошел, когда кто-то с фейкового аккаунта начал оскорблять одного из участников клуба. Две группы молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, договорились встретиться и выяснить отношения. Во время встречи и был смертельно ранен 17-летний парень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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