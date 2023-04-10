Песков раскрыл, обсуждают ли в Кремле идею пасхального перемирия

Песков: перемирие на Украине на Пасху не обсуждалось
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Идея перемирия на Украине на Пасху не обсуждалась в Кремле, рассказал Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Идея перемирия на Украине на Пасху не обсуждалась в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Такую инициативу (о перемирии на Украине на Пасху — прим. URA.RU) никто не выдвинул. Она не была выдвинута», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь напомнил, что в прошлый раз, когда российская сторона выступила с предложением о рождественском перемирии, Киев отверг его.

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Идея перемирия на Украине на Пасху не обсуждалась в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Такую инициативу (о перемирии на Украине на Пасху — прим. URA.RU) никто не выдвинул. Она не была выдвинута», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь напомнил, что в прошлый раз, когда российская сторона выступила с предложением о рождественском перемирии, Киев отверг его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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