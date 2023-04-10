Свердловский рыбак заблудился на болоте Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Свердловской области полицейские спасли рыбака, который заблудился. Инцидент произошел на территории Термигульского болота. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Свердловской области. Начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков дал указание кадровой службе поощрить трех полицейских за спасение человека, который оказался в трудной жизненной ситуации.

«В дежурную часть ОВД Тугулыма поступило сообщение от жителя поселка Луговской с просьбой о срочной помощи. Мужчина сообщил, что потерялся на территории Термигульского болота и не может самостоятельно выбраться. В результате успешных поисковых мероприятий полиции Тугулыма найден живым и здоровым заблудившийся на болоте рыбак», — сказано в сообщении.

В ходе проверочных мероприятий силовики установили, что мужчина отправился на мотоблоке через лесной массив на поиск места для рыбалки. Оставив транспортное средства на дороге, он пошел в сторону водоема, где вскоре потерял ориентир.

«Долгие попытки найти выход не увенчались успехом. У рыбака отказали ноги, он замерз и стал паниковать. Полицейская группа розыска, передвигаясь на автомобиле УАЗ, сначала обнаружила местонахождение мотоблока, а в дальнейшем в течение пяти часов в темноте отыскали и его хозяина. Сотрудники полиции, рискуя собственной жизнью, вытащили пострадавшего из цепких лап болота, обогрели и сопроводили к месту жительства», — отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

Свердловские полицейские спали рыбка Фото: ГУ МВД по Свердловской области