В Белом доме раскрыли, как повлияет утечка секретных документов на украинский конфликт

Белый дом: утечка секретных документов не повлияет на планы помощи ВСУ

11 апреля 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Утечка данных не повлияла на планы США помогать Украине, заявил Кирби Фото: Ксения Сальникова © URA.RU США продолжат оказывать финансовую помощь Украине несмотря на утечку секретных документов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Что касается вашего вопроса насчет того, повлияла ли данная утечка на наши планы оказывать помощь Украине, то ответ отрицательный. Она будет продолжаться столько, сколько потребуется», — заявил Кирби в ходе брифинга, трансляция которого опубликована на сайте Белого дома. Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, речь идет об информации о состоянии ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально «слили» секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение. В Кремле также предположили, что США начали слежку за главами европейских государств.

США продолжат оказывать финансовую помощь Украине несмотря на утечку секретных документов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Что касается вашего вопроса насчет того, повлияла ли данная утечка на наши планы оказывать помощь Украине, то ответ отрицательный. Она будет продолжаться столько, сколько потребуется», — заявил Кирби в ходе брифинга, трансляция которого опубликована на сайте Белого дома. Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, речь идет об информации о состоянии ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально «слили» секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение. В Кремле также предположили, что США начали слежку за главами европейских государств.