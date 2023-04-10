В Белом доме раскрыли, как повлияет утечка секретных документов на украинский конфликт

США продолжат оказывать финансовую помощь Украине несмотря на утечку секретных документов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Что касается вашего вопроса насчет того, повлияла ли данная утечка на наши планы оказывать помощь Украине, то ответ отрицательный. Она будет продолжаться столько, сколько потребуется», —
Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, речь идет об информации о состоянии ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально «слили» секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение. В Кремле также предположили, что США начали слежку за главами европейских государств.
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