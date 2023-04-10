Снайпер Циклоп, чью голову ВСУ оценили в 10 тысяч долларов, поведал о тонкостях работы в зоне СВО

11 апреля 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

У бойца случались снайперские дуэли с иностранными наемницами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большинство целей Вооруженных сил Украины российские снайперы выманивают с использованием манекенов и ловушек, а снайперские дуэли с женщинами — не редкость. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил снайпер с позывным Циклоп, рассказывая о своей работе в зоне спецоперации. «В основном вытягивали противника на манекены и ловушки — есть много тонкостей и хитростей, все изобретается на ходу народной смекалкой. Клюют довольно часто, даже я раз попался, за что получил пулю в плечо», — рассказал боец. Циклоп на фронте с 2014 года, за это время он поразил множество целей. Личный снайперский счет всегда является секретной информацией, по словам военнослужащего, на его счету десятки ликвидированных, но до сотни не доходит. В свое время, по словам бойца, Украина давала за его голову десять тысяч долларов. Случались у него дуэли с иностранными наемницами. «Снайперские дуэли были, как видите — пока побеждал. С женским полом провел две дуэли. Не буду говорить откуда они, но были довольно молодые девчата-иностранки — от силы 30-35 лет», — рассказал снайпер. Он отметил, что хороший снайпер должен обладать спокойствием и выдержкой. По его словам, работать приходилось из разного стрелкового оружия — в том числе из Мосинки — винтовки образца 1891 года. Также выдавали винтовки образца 1943 года. Циклоп отметил, что это отличная винтовка — слабовата оптика, но стреляет больше чем на километр, и по точности лучше СВД. При этом он заявил, что меткий выстрел — это всего 10% снайперского дела, важно доползти до цели, дождаться ее, выстрелить и уйти незамеченным тихо и красиво. Ранее курганский разведчик из зоны боевых действий в Донбассе показал, как российские военные выманивают снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью гранат. Кадрами с передовой военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU. Российский снайпер Цербер рассказал, что в ряды ВСУ вербуют в качестве снайперов биатлонисток, а также наемниц из Польши. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство целей Вооруженных сил Украины российские снайперы выманивают с использованием манекенов и ловушек, а снайперские дуэли с женщинами — не редкость. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил снайпер с позывным Циклоп, рассказывая о своей работе в зоне спецоперации. «В основном вытягивали противника на манекены и ловушки — есть много тонкостей и хитростей, все изобретается на ходу народной смекалкой. Клюют довольно часто, даже я раз попался, за что получил пулю в плечо», — рассказал боец. Циклоп на фронте с 2014 года, за это время он поразил множество целей. Личный снайперский счет всегда является секретной информацией, по словам военнослужащего, на его счету десятки ликвидированных, но до сотни не доходит. В свое время, по словам бойца, Украина давала за его голову десять тысяч долларов. Случались у него дуэли с иностранными наемницами. «Снайперские дуэли были, как видите — пока побеждал. С женским полом провел две дуэли. Не буду говорить откуда они, но были довольно молодые девчата-иностранки — от силы 30-35 лет», — рассказал снайпер. Он отметил, что хороший снайпер должен обладать спокойствием и выдержкой. По его словам, работать приходилось из разного стрелкового оружия — в том числе из Мосинки — винтовки образца 1891 года. Также выдавали винтовки образца 1943 года. Циклоп отметил, что это отличная винтовка — слабовата оптика, но стреляет больше чем на километр, и по точности лучше СВД. При этом он заявил, что меткий выстрел — это всего 10% снайперского дела, важно доползти до цели, дождаться ее, выстрелить и уйти незамеченным тихо и красиво. Ранее курганский разведчик из зоны боевых действий в Донбассе показал, как российские военные выманивают снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью гранат. Кадрами с передовой военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU. Российский снайпер Цербер рассказал, что в ряды ВСУ вербуют в качестве снайперов биатлонисток, а также наемниц из Польши.