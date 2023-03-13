Снайпер «Цербер»: ВСУ вербуют биатлонисток для участия в СВО в качестве снайперов

14 марта 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

В ряды ВСУ вербуют в качестве снайперов биатлонисток и наемниц из Польши, заявил российский снайпер Цербер Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ряды ВСУ вербуют в качестве снайперов биатлонисток, а также наемниц из Польши. Об этом рассказал URA.RU российский снайпер Цербер из отдельного отряда специального назначения БАРС-16. «В мою первую командировку встретилась полячка, были и киевлянки-биатлонистки. В частности, когда мы зашли на наше направление, поступила информация, что заехало 19 молодых девчонок в возрасте от 19 до 25 лет. Много крови они нам тогда попортили, много парней хороших убрали: но и мы работали!» — сообщил российский снайпер. Цербер рассказал, что наемниц против российских военнослужащих набирали и раньше. Еще во время чеченских кампаний на стороне ичкерийцев выступали преимущественно граждане прибалтийского происхождения, отличавшиеся особо жестокими и мучительными методами убийств. По словам Цербера, самая запоминающаяся снайперская дуэль у него случилась с противницей из Польши. 25-летняя девушка «убрала» пятерых ребят из его отряда, когда те ушли в разведку. После их гибели произошла снайперская дуэль, в которой каждая сторона сделала по четыре выстрела. Последним выстрелом Церберу удалось поразить девушку-снайпера. После осмотра документа погибшей оказалось, что она являлась гражданкой Польши. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины. После начала спецоперации на Украину начали активно приезжать иностранные наемники из разных государств. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что польское правительство намерено отправить в зону СВО порядка 40 тысяч бойцов под видом ЧВК и наемников. Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что на Украине применяется незаконная практика по вербовке наемников в ряды ВСУ. По его словам, иностранные добровольцы в упрощенном порядке получают украинское гражданство, после чего вступают в ряды ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ряды ВСУ вербуют в качестве снайперов биатлонисток, а также наемниц из Польши. Об этом рассказал URA.RU российский снайпер Цербер из отдельного отряда специального назначения БАРС-16. «В мою первую командировку встретилась полячка, были и киевлянки-биатлонистки. В частности, когда мы зашли на наше направление, поступила информация, что заехало 19 молодых девчонок в возрасте от 19 до 25 лет. Много крови они нам тогда попортили, много парней хороших убрали: но и мы работали!» — сообщил российский снайпер. Цербер рассказал, что наемниц против российских военнослужащих набирали и раньше. Еще во время чеченских кампаний на стороне ичкерийцев выступали преимущественно граждане прибалтийского происхождения, отличавшиеся особо жестокими и мучительными методами убийств. По словам Цербера, самая запоминающаяся снайперская дуэль у него случилась с противницей из Польши. 25-летняя девушка «убрала» пятерых ребят из его отряда, когда те ушли в разведку. После их гибели произошла снайперская дуэль, в которой каждая сторона сделала по четыре выстрела. Последним выстрелом Церберу удалось поразить девушку-снайпера. После осмотра документа погибшей оказалось, что она являлась гражданкой Польши. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины. После начала спецоперации на Украину начали активно приезжать иностранные наемники из разных государств. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что польское правительство намерено отправить в зону СВО порядка 40 тысяч бойцов под видом ЧВК и наемников. Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что на Украине применяется незаконная практика по вербовке наемников в ряды ВСУ. По его словам, иностранные добровольцы в упрощенном порядке получают украинское гражданство, после чего вступают в ряды ВСУ.