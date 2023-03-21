21 марта 2023
20 марта 2023

Курганский разведчик показал, как выманивает снайперов ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Росснайпинг, центр подготовки мобилизованных, подготовка снайперов. Пермь, стрельба, снайпер, боевое слаживание
Боец из Кургана рассказал о тактике обнаружения снайперов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик из зоны боевых действий в Донбассе показал, как российские военные выманивают снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью гранат. Кадрами с передовой военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU.

«Провоцируем снайперов, чтобы показались. Стреляем из подствольного гранатомета в их сторону. После взрывов они начинают отстреливаться и зачастую выдают свои позиции. Там уже мы работаем по ним или передаем информацию штурмовикам и артиллерии», — рассказал боец.

Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана эвакуировал людей под обстрелами снайперов и артиллерии в Донбассе. Также сообщалось, что курганский штурмовик показал, как на фронте уничтожают врагов из гранатомета.

О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной миссией ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.

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Курганский разведчик из зоны боевых действий в Донбассе показал, как российские военные выманивают снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью гранат. Кадрами с передовой военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU. «Провоцируем снайперов, чтобы показались. Стреляем из подствольного гранатомета в их сторону. После взрывов они начинают отстреливаться и зачастую выдают свои позиции. Там уже мы работаем по ним или передаем информацию штурмовикам и артиллерии», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана эвакуировал людей под обстрелами снайперов и артиллерии в Донбассе. Также сообщалось, что курганский штурмовик показал, как на фронте уничтожают врагов из гранатомета. О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной миссией ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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