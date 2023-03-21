Курганский разведчик из зоны боевых действий в Донбассе показал, как российские военные выманивают снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью гранат. Кадрами с передовой военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU.
«Провоцируем снайперов, чтобы показались. Стреляем из подствольного гранатомета в их сторону. После взрывов они начинают отстреливаться и зачастую выдают свои позиции. Там уже мы работаем по ним или передаем информацию штурмовикам и артиллерии», — рассказал боец.
Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана эвакуировал людей под обстрелами снайперов и артиллерии в Донбассе. Также сообщалось, что курганский штурмовик показал, как на фронте уничтожают врагов из гранатомета.
О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной миссией ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.
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