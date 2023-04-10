Бастрыкин проконтролирует проверку по факту нарушения жилищных прав сироты из Челябинской области

Председатель СК РФ затребовал доклад о том, как идет проверка действий муниципальных чиновников Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава СК России поставил на контроль проверку в связи с обращением о нарушении жилищных прав сироты из Каслей Челябинской области. О том, что женщину отказались включать в списки на предоставление жилья из-за того, что она приобрела на средства маткапитала долю в частном доме, сообщила пресс-служба СК РФ.

«К председателю СК России Александру Бастрыкину в приемную „ВКонтакте“ обратилась сирота из города Касли Челябинской области, являющаяся многодетной матерью. Женщина сообщила, что ее своевременно не включили в список лиц, подлежащих обеспечению жильем, а также не уведомили о праве получить жилье. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка по данному факту», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Выполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК РФ по Челябинской области Петру Решетникову доложить об установленных обстоятельствах и принимаемых мерах к восстановлению прав обратившейся, а по итогам проверки — о принятом по обращению решении.