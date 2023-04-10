Жительница Кургана отсудила у УК более полумиллиона рублей за испорченный ремонт

Управкомпания должна выплатить истцу более полумиллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана обратилась в суд с требованием взыскать с управляющей компании (УК) деньги за испорченный из-за затопления ремонт квартиры. УК должна выплатить истцу 519 562 рубля, говорится в решении на сайте Курганского городского суда.

«Удовлетворить исковые требования. Возложить на УК обязанность по ремонту кровли многоквартирного дома. Взыскать с ответчика в пользу истца возмещение убытков в размере 196 308 рублей, компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и 173 154 рубля в качестве штрафа», — говорится в документе.

На сайте суда сообщается, что жительница многоквартирного дома обращалась к ответчику с заявлением о необходимости ремонта крыши, так как через трещину в ее квартиру попадала вся талая вода. Истец не получила ответа на заявление, а потому была вынуждена жить с ребенком в съемной квартире. Позже женщина еще несколько раз обращалась с заявлениями на ремонт крыши, но управляющая компания оставила их без исполнения.

Ранее URA.RU писало, что жильцы дома №50а на проспекте Конституции в Кургане жаловались на бездействие управкомпании. Из-за сильного ветра была уничтожена кровля крыши здания, а потому курганцы опасаются, что из-за ближайших дождей их квартиры будут затоплены.