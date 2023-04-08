08 апреля 2023
07 апреля 2023

Курганцы пожаловались на управляющую компанию из-за сорванной ветром крыши. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Капитальный ремонт крыши жилого здания. ЖКХ. Челябинск, жкх, капремонт, жилищный фонд
Сорванную ветром крышу придется восстанавливать (архивное фото) Фото:

Жильцы дома №50а на проспекте Конституции в Кургане пожаловались на бездействие управляющей компании «Мастер» после того, как сильный ветер уничтожил кровлю крыши здания. Курганцы опасаются, что ближайшие дожди затопят квартиры.

«6 апреля 2023 года после сильного порыва ветра сорвало кровлю со всей крыши, если начнутся дожди весь дом затопит водой! Жильцы ежемесячно оплачивают капитальный ремонт и содержание текущего ремонта, но где он?» — спрашивают анонимные подписчики группы «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

По словам жильцов указанного дома, с просьбой о ремонте крыши из-за многочисленных протечек они в УК обращались много раз, но не получили никакой реакции. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос с просьбой прояснить ситуацию на имя главы компании Валерия Зайцева. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее в соцсетях появлялись сообщения, что из-за сильного ветра в столице региона были повреждены деревья, автомобили и надворные постройки дачников. Предупреждения рассылало МЧС. Синоптики предсказывали порывистый ветер в конце марта и начале апреля.

Крыша дома нуждается в ремонте
Крыша дома нуждается в ремонте
Фото:
Сильный ветер разрушил кровлю
Сильный ветер разрушил кровлю
Фото:

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Жильцы дома №50а на проспекте Конституции в Кургане пожаловались на бездействие управляющей компании «Мастер» после того, как сильный ветер уничтожил кровлю крыши здания. Курганцы опасаются, что ближайшие дожди затопят квартиры. «6 апреля 2023 года после сильного порыва ветра сорвало кровлю со всей крыши, если начнутся дожди весь дом затопит водой! Жильцы ежемесячно оплачивают капитальный ремонт и содержание текущего ремонта, но где он?» — спрашивают анонимные подписчики группы «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам жильцов указанного дома, с просьбой о ремонте крыши из-за многочисленных протечек они в УК обращались много раз, но не получили никакой реакции. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос с просьбой прояснить ситуацию на имя главы компании Валерия Зайцева. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в соцсетях появлялись сообщения, что из-за сильного ветра в столице региона были повреждены деревья, автомобили и надворные постройки дачников. Предупреждения рассылало МЧС. Синоптики предсказывали порывистый ветер в конце марта и начале апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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