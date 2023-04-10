Пермяк вернулся домой из украинского плена

11 апреля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Пермяк вернулся из плена со 105 другими военнослужащими Фото: Денис Моргунов © URA.RU Военнослужащий из Косинского района (Пермский край) вернулся в Россию из украинского плена. Об том у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» написал уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко. «Вчера с российско-украинской границы пришли добрые вести, в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. Вдвойне приятно, что среди освобожденных ребят есть и наш земляк, проживающий в Косинском районе», — написал омбудсмен. Сапко добавил, что у военнослужащего нет близких родственников, есть только друзья и знакомые, которые и обратились к омбудсмену. После проверки информация об освобожденном пермяке подтвердилась. Сейчас на контроле у уполномоченного три заявления по пермякам, находящимся в плену и 18 по пропавшим без вести. Спецоперация на территории Украины и Донбасса проходит с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Главной целью спецоперации является — защита жителей Донбасса от агрессии.

Военнослужащий из Косинского района (Пермский край) вернулся в Россию из украинского плена. Об том у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» написал уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко. «Вчера с российско-украинской границы пришли добрые вести, в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. Вдвойне приятно, что среди освобожденных ребят есть и наш земляк, проживающий в Косинском районе», — написал омбудсмен. Сапко добавил, что у военнослужащего нет близких родственников, есть только друзья и знакомые, которые и обратились к омбудсмену. После проверки информация об освобожденном пермяке подтвердилась. Сейчас на контроле у уполномоченного три заявления по пермякам, находящимся в плену и 18 по пропавшим без вести. Спецоперация на территории Украины и Донбасса проходит с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Главной целью спецоперации является — защита жителей Донбасса от агрессии.