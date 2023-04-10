10 апреля 2023

Пермяк вернулся домой из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, военнослужащий, мобилизация, мобилизованные, мобилизованный
Пермяк вернулся из плена со 105 другими военнослужащими Фото:

Военнослужащий из Косинского района (Пермский край) вернулся в Россию из украинского плена. Об том у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» написал уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

«Вчера с российско-украинской границы пришли добрые вести, в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. Вдвойне приятно, что среди освобожденных ребят есть и наш земляк, проживающий в Косинском районе», — написал омбудсмен.

Сапко добавил, что у военнослужащего нет близких родственников, есть только друзья и знакомые, которые и обратились к омбудсмену. После проверки информация об освобожденном пермяке подтвердилась. Сейчас на контроле у уполномоченного три заявления по пермякам, находящимся в плену и 18 по пропавшим без вести.

Спецоперация на территории Украины и Донбасса проходит с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Главной целью спецоперации является — защита жителей Донбасса от агрессии.

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Военнослужащий из Косинского района (Пермский край) вернулся в Россию из украинского плена. Об том у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» написал уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко. «Вчера с российско-украинской границы пришли добрые вести, в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих. Вдвойне приятно, что среди освобожденных ребят есть и наш земляк, проживающий в Косинском районе», — написал омбудсмен. Сапко добавил, что у военнослужащего нет близких родственников, есть только друзья и знакомые, которые и обратились к омбудсмену. После проверки информация об освобожденном пермяке подтвердилась. Сейчас на контроле у уполномоченного три заявления по пермякам, находящимся в плену и 18 по пропавшим без вести. Спецоперация на территории Украины и Донбасса проходит с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Главной целью спецоперации является — защита жителей Донбасса от агрессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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