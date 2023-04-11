В Екатеринбурге показали предметы, спасающие жизни солдат на СВО. Фото

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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, армия, обмундирование, снабжение, полевая медицина, экипировка, медицинские инструменты, жгут, материально-техническое обеспечение, полевая аптечка
В «ЭКСПО-центре» открылась выставка медицинских изделий, которые используют военнослужащие на СВО Фото:

Предметы, которые стали первой необходимостью в зоне проведения спецоперации, презентовали на выставке в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.

«Фармацевтическая компания ООО „Люми“ продемонстрировала медицинские товары, которые очень востребованы в зоне СВО. На стенде был представлен карманный гипс, который занимает мало места, но необходим при оказании первой помощи. Также были продемонстрированы гранулы, которые дезинфицируют раны, помогая инфекции не попасть в кровоток. Также на выставке показан резиновый жгут, без которого оказание медицинской помощи просто невозможно. Данные медицинские товары в большом количестве приобретают для наших солдат», — такой информацией с журналистом URA.RU поделился директор направления «Медицинские изделия» фармкомпании из Санкт-Петербурга Роман Непомнящий.

Здравоохранение Урала 2023 — международная специализированная медицинская выставка. Там демонстрируют оборудования, инструменты, расходные материалы. Мероприятие проходит в Екатеринбурге на территории «ЭКСПО-центра» с 11 по 14 апреля.

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Предметы, которые стали первой необходимостью в зоне проведения спецоперации, презентовали на выставке в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Фармацевтическая компания ООО „Люми“ продемонстрировала медицинские товары, которые очень востребованы в зоне СВО. На стенде был представлен карманный гипс, который занимает мало места, но необходим при оказании первой помощи. Также были продемонстрированы гранулы, которые дезинфицируют раны, помогая инфекции не попасть в кровоток. Также на выставке показан резиновый жгут, без которого оказание медицинской помощи просто невозможно. Данные медицинские товары в большом количестве приобретают для наших солдат», — такой информацией с журналистом URA.RU поделился директор направления «Медицинские изделия» фармкомпании из Санкт-Петербурга Роман Непомнящий. Здравоохранение Урала 2023 — международная специализированная медицинская выставка. Там демонстрируют оборудования, инструменты, расходные материалы. Мероприятие проходит в Екатеринбурге на территории «ЭКСПО-центра» с 11 по 14 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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