Предметы, которые стали первой необходимостью в зоне проведения спецоперации, презентовали на выставке в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.
«Фармацевтическая компания ООО „Люми“ продемонстрировала медицинские товары, которые очень востребованы в зоне СВО. На стенде был представлен карманный гипс, который занимает мало места, но необходим при оказании первой помощи. Также были продемонстрированы гранулы, которые дезинфицируют раны, помогая инфекции не попасть в кровоток. Также на выставке показан резиновый жгут, без которого оказание медицинской помощи просто невозможно. Данные медицинские товары в большом количестве приобретают для наших солдат», — такой информацией с журналистом URA.RU поделился директор направления «Медицинские изделия» фармкомпании из Санкт-Петербурга Роман Непомнящий.
Здравоохранение Урала 2023 — международная специализированная медицинская выставка. Там демонстрируют оборудования, инструменты, расходные материалы. Мероприятие проходит в Екатеринбурге на территории «ЭКСПО-центра» с 11 по 14 апреля.
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