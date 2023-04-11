На Челябинскую область надвигаются снег и заморозки. Скрин

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ЖКХ. Челябинск, зима, мороз, ледяные узоры, сосульки
Челябинцам обещают мороз до -12 градусов в ночь на пятницу Фото:

Заморозки до минус 12 градусов и переходящие в снег дожди обещают синоптики Челябинской области 14 апреля. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра.

«В ночь на пятницу, 14 апреля, в южной половине области ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами умеренные. Температура при этом опустится с 13-18 градусов тепла до минус 7-12 градусов. Днем термометры покажут не более 0-5 градусов тепла», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

Порывы ветра будут достигать 15-18 градусов. В северной части Челябинской области и в самом Челябинске осадков не ожидается.

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Заморозки до минус 12 градусов и переходящие в снег дожди обещают синоптики Челябинской области 14 апреля. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра. «В ночь на пятницу, 14 апреля, в южной половине области ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами умеренные. Температура при этом опустится с 13-18 градусов тепла до минус 7-12 градусов. Днем термометры покажут не более 0-5 градусов тепла», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. Порывы ветра будут достигать 15-18 градусов. В северной части Челябинской области и в самом Челябинске осадков не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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