Арестович предрек крах Зеленского после спецоперации

После конца спецоперации Украина столкнется с новыми проблемами, а рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упадет. Об этом заявил экс-советник главы Офиса украинского лидера Алексей Арестович.
«В случае, если проблемы [после конца СВО] не будут решены рейтинг Зеленского может провалиться до исчезающих величин впервые два месяца после обострения конфликта. На него спишут все беды», — заявил Арестович, его слова приводит telegram-канал «Политика Страны».
Арестович отметил, что после конца конфликта Украина столкнется с 12-ю миллионными беженцами, разрушенной экономикой и инфраструктурой. По его словам, страна столкнется с большим внешним долгом, а вернувшиеся с фронта мужчины будут совершать акты насилия против своих родственников.
После начала спецоперации страны НАТО стали поставлять Украине вооружение. Зимой страны Запада объявили о передаче Украине тяжелых танков. В феврале глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что отправил Украине танки Leopard 2, сообщает RT. 10 апреля представители компании «Ростех» заявили, что Россия разрабатывает снаряды с точностью поражения 100%.
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