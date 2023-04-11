Арестович предрек крах Зеленского после спецоперации

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
Рейтинг Зеленского упадет, если он не решит будущие проблемы, отметил Алексей Арестович Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После конца спецоперации Украина столкнется с новыми проблемами, а рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упадет. Об этом заявил экс-советник главы Офиса украинского лидера Алексей Арестович.

«В случае, если проблемы [после конца СВО] не будут решены рейтинг Зеленского может провалиться до исчезающих величин впервые два месяца после обострения конфликта. На него спишут все беды», — заявил Арестович, его слова приводит telegram-канал «Политика Страны».

Арестович отметил, что после конца конфликта Украина столкнется с 12-ю миллионными беженцами, разрушенной экономикой и инфраструктурой. По его словам, страна столкнется с большим внешним долгом, а вернувшиеся с фронта мужчины будут совершать акты насилия против своих родственников.

После начала спецоперации страны НАТО стали поставлять Украине вооружение. Зимой страны Запада объявили о передаче Украине тяжелых танков. В феврале глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что отправил Украине танки Leopard 2, сообщает RT. 10 апреля представители компании «Ростех» заявили, что Россия разрабатывает снаряды с точностью поражения 100%.

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После конца спецоперации Украина столкнется с новыми проблемами, а рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упадет. Об этом заявил экс-советник главы Офиса украинского лидера Алексей Арестович. «В случае, если проблемы [после конца СВО] не будут решены рейтинг Зеленского может провалиться до исчезающих величин впервые два месяца после обострения конфликта. На него спишут все беды», — заявил Арестович, его слова приводит telegram-канал «Политика Страны». Арестович отметил, что после конца конфликта Украина столкнется с 12-ю миллионными беженцами, разрушенной экономикой и инфраструктурой. По его словам, страна столкнется с большим внешним долгом, а вернувшиеся с фронта мужчины будут совершать акты насилия против своих родственников. После начала спецоперации страны НАТО стали поставлять Украине вооружение. Зимой страны Запада объявили о передаче Украине тяжелых танков. В феврале глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что отправил Украине танки Leopard 2, сообщает RT. 10 апреля представители компании «Ростех» заявили, что Россия разрабатывает снаряды с точностью поражения 100%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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