Экс-силовик решил стать главой челябинского района

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Клипарт. Магнитогорск, чиновник, портфель
Первым кандидатом на выборы главы Нагайбакского района стал пенсионер МВД Фото:

Пенсионер из Магнитогорска Челябинской области, бывший сотрудник МВД Валерий Ишмаметьев подал заявление на участие в выборах главы Нагайбакского района. Он стал первым кандидатом, заявившим свои притязании на пост главы.

«В Нагайбакском районе 10 апреля стартовал прием заявлений на участие в конкурсе на должность главы муниципалитета. Первым подал документы пенсионер из Магнитогорска Валерий Ишмаметьев, бывший сотрудник МВД», — сообщает редакция газеты «Всходы».

Ранее Ишмаметьев уже заявлялся на участие в конкурсе на пост главы Нагайбакского, Агаповского районов и Троицка. Его кандидатуру отклоняли на стадии конкурса.

Место главы Нагайбакского района стало вакантным 15 марта, когда бывший руководитель Иван Сурменев написал заявление об отставке. Причиной увольнения стала трагедия с мальчиком, погибшим от упавшей с крыши глыбы льда.

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Пенсионер из Магнитогорска Челябинской области, бывший сотрудник МВД Валерий Ишмаметьев подал заявление на участие в выборах главы Нагайбакского района. Он стал первым кандидатом, заявившим свои притязании на пост главы. «В Нагайбакском районе 10 апреля стартовал прием заявлений на участие в конкурсе на должность главы муниципалитета. Первым подал документы пенсионер из Магнитогорска Валерий Ишмаметьев, бывший сотрудник МВД», — сообщает редакция газеты «Всходы». Ранее Ишмаметьев уже заявлялся на участие в конкурсе на пост главы Нагайбакского, Агаповского районов и Троицка. Его кандидатуру отклоняли на стадии конкурса. Место главы Нагайбакского района стало вакантным 15 марта, когда бывший руководитель Иван Сурменев написал заявление об отставке. Причиной увольнения стала трагедия с мальчиком, погибшим от упавшей с крыши глыбы льда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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