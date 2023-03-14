Челябинский губернатор уволил главу района после трагедии

Глава Нагайбакского района Иван Сурменев сложил с себя полномочия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал заявление об увольнении главы Нагайбакского района Ивана Сурменева. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона 15 марта. Отставке предшествовала трагическая смерть школьника, на которого упала глыба льда с крыши ФОКа.

«Глава Нагайбакского района Иван Сурменев подал заявление о сложении с себя полномочий. Он уведомил об этом губернатора Челябинской области», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во время совещания Текслер в жесткой форме отчитал Сурменева. Он раскритиковал работу главы в зимний период. Также отрицательные работы по итогам зимы получили глава Ашинского района Вадим Сергеев и Верхнеуральского городского округа Сергей Тарасов.