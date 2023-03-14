14 марта 2023

Челябинский губернатор уволил главу района после трагедии

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Главы муниципалитетов Челябинской области на учениях МЧС. Челябинск, портрет, сурменев иван
Глава Нагайбакского района Иван Сурменев сложил с себя полномочия Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал заявление об увольнении главы Нагайбакского района Ивана Сурменева. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона 15 марта. Отставке предшествовала трагическая смерть школьника, на которого упала глыба льда с крыши ФОКа.

«Глава Нагайбакского района Иван Сурменев подал заявление о сложении с себя полномочий. Он уведомил об этом губернатора Челябинской области», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во время совещания Текслер в жесткой форме отчитал Сурменева. Он раскритиковал работу главы в зимний период. Также отрицательные работы по итогам зимы получили глава Ашинского района Вадим Сергеев и Верхнеуральского городского округа Сергей Тарасов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал заявление об увольнении главы Нагайбакского района Ивана Сурменева. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона 15 марта. Отставке предшествовала трагическая смерть школьника, на которого упала глыба льда с крыши ФОКа. «Глава Нагайбакского района Иван Сурменев подал заявление о сложении с себя полномочий. Он уведомил об этом губернатора Челябинской области», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Во время совещания Текслер в жесткой форме отчитал Сурменева. Он раскритиковал работу главы в зимний период. Также отрицательные работы по итогам зимы получили глава Ашинского района Вадим Сергеев и Верхнеуральского городского округа Сергей Тарасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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