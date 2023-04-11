В Екатеринбурге представили тетрадь с записями легенды свердловской кардиохирургии ХХ века Милослава Савичевского Фото: URA.RU

На медицинской выставке, которая стартовала в Екатеринбурге, вниманию общественности представили тетрадь с записями легенды свердловской кардиохирургии ХХ века Милослава Савичевского. Рукопись датируется 1976 годом, передает журналист URA.RU с места события.

«Тетрадь с медицинскими записями Милослава Савичевского, которые считаются бесценными для кардиологии, показали участникам выставки „Здравоохранение Урала-2023“. Она стартовала 11 апреля в Екатеринбурге. Свои заметки Савичевский писал в 1976, 1977 и в 1978 годах», — отмечает журналист URA.RU.

Милослав Савичевский в 1969 году возглавил кафедру и клинику госпитальной хирургии педфака. За 15 лет руководства кардиохирургической клиникой Савичевский разработал и внедрил более 70 видов хирургических вмешательств на сердце, опубликовал более 60 научных работ. Он был пионером внедрения гипотермической защиты организма пациента во время операции без искусственного кровообращения. Его научные труды легли в основу российской кардиологии.