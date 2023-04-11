В Екатеринбурге начнут судить бомжа-педофила, совратившего двух маленьких девочек

Свердловские следователи передали в суд дело бездомного, обвиненного в развращении детей

Бомжа готовятся отправить в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге начнется суд над бомжом, который надругался над двумя маленькими девочками в подъездах на улицах Азина и Свердлова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве. Там отметили, что следователи собрали достаточно доказательств, чтобы считать бездомного виновным.

По версии следствия, бомж 31 января увидел маленькую девочку, проследил за ней до подъезда и, зайдя внутрь, надругался над ребенком. Так же он поступил и со второй девочкой.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчина был задержан после инцидента. Силовики выяснили, что нападавшим оказался бездомный рецидивист.