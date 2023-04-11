Госдума одобрила поправку о создании реестра военнообязанных 11 апреля 2023 в 17:38 Размер текста - 17 + Госдума приняла поправку о создании реестра воинского учета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 В России будет создан реестр военнообязанных. Поправку о его создании приняли в Госдуме РФ. Он будет создан в автоматизированном режиме. «Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», — сообщается в тексте поправки. Текст опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В России будет создан реестр военнообязанных. Поправку о его создании приняли в Госдуме РФ. Он будет создан в автоматизированном режиме. «Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», — сообщается в тексте поправки. Текст опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям