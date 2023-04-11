Госдума одобрила поправку о создании реестра военнообязанных

Госдума приняла поправку о создании реестра воинского учета
новость из сюжетаПризыв — 2023
В России будет создан реестр военнообязанных. Поправку о его создании приняли в Госдуме РФ. Он будет создан в автоматизированном режиме.
«Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», — сообщается в тексте поправки. Текст опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
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