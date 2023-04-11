Госдума одобрила поправку о создании реестра военнообязанных

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Госдума приняла поправку о создании реестра воинского учета Фото:
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Призыв — 2023

В России будет создан реестр военнообязанных. Поправку о его создании приняли в Госдуме РФ. Он будет создан в автоматизированном режиме.

«Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», — сообщается в тексте поправки. Текст опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

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В России будет создан реестр военнообязанных. Поправку о его создании приняли в Госдуме РФ. Он будет создан в автоматизированном режиме. «Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», — сообщается в тексте поправки. Текст опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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