Пермские студенты показали Махонину и космонавту Борисенко модели ракеты-носителя

Гости и студенты встретились в Пермском политехе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Студенты Пермского политеха (ПГНИУ) встретились с летчиком-космонавтом России Андреем Борисенко и губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Во время встречи студенты продемонстрировали свои модели ракеты-носителя и части беспилотного летательного аппарата, сообщает сайт регионального правительства.

«Студенты-отличники презентовали разработанные макеты ракеты-носителя „Союз“ и „Протон“, образовательного робота-манипулятора, элементы беспилотного летательного аппарата с изменяемой геометрией, модели самолетов и авиационных двигателей», — говорится в публикации на сайте. В ходе встречи Махонину и Борисенко также представили выставку аэрокосмического факультета вуза.

Космонавт заявил, что Пермский край вносит огромный вклад в развитие авиакосмической отрасли страны. Также он отметил, что от образования, которое получают пермяки в профильных классах и вузах, зависит жизнь космонавтов. Глава региона добавил, что край неразрывно связан с космосом и что визит летчика-космонавта вдохновил студентов.

Андрей Борисенко — летчик-космонавт и Герой России. Впервые совершил полет в качестве командира МКС-28, бортинженера ТПК «Союз ТМА-21» и МКС-27 в 2011 году. Во второй раз он отправился на орбиту в 2016 году как бортинженер и пробыл в космосе 337 дней.