Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Солистка Пермской филармонии стала лауреатом Всероссийской премии «Органист года»

Евгения Камянская из Перми завоевала общероссийскую премию «Органист года»
05 ноября 2025 в 10:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Лучшая органистка творит в Перми

Лучшая органистка творит в Перми

Фото: Илья Московец © URA.RU

Премия «Органист года — 2025» в номинации «Вклад в профессию» досталась солистке Пермской краевой филармонии Евгении Камянской. Церемония награждения всероссийского конкурса прошла в Калининграде в старинном Кафедральный соборе

«Премии в номинации „Вклад в профессию“ удостоена Евгения Камянская, солистка Пермской филармонии, многогранная деятельность которой раскрывают редкое сочетание качеств. Это масштаб, аналитическое мышление, понимание современных процессов и перспектив развития», — говорится в telegram-канале филармонии.

Евгения Камянская — первая и единственная пермская органистка. На сцене она играет более 40 лет. Она инициатор и участник многих концертных программ и абонементов с участием органа, лауреат и член жюри многих международных конкурсов. Камянская выступает и как солистка, и вместе с другими музыкантами и коллективами. Например, с оркестром и хором Теодора Курентзиса, симфоническим оркестром Татарстана, камерным оркестром Игоря Лермана и другими. Услышать игру Камянской в Пермской филармонии можно уже на ближайших концертах 9 и 30 ноября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал