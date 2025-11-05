Солистка Пермской филармонии стала лауреатом Всероссийской премии «Органист года»
Лучшая органистка творит в Перми
Фото: Илья Московец © URA.RU
Премия «Органист года — 2025» в номинации «Вклад в профессию» досталась солистке Пермской краевой филармонии Евгении Камянской. Церемония награждения всероссийского конкурса прошла в Калининграде в старинном Кафедральный соборе
«Премии в номинации „Вклад в профессию“ удостоена Евгения Камянская, солистка Пермской филармонии, многогранная деятельность которой раскрывают редкое сочетание качеств. Это масштаб, аналитическое мышление, понимание современных процессов и перспектив развития», — говорится в telegram-канале филармонии.
Евгения Камянская — первая и единственная пермская органистка. На сцене она играет более 40 лет. Она инициатор и участник многих концертных программ и абонементов с участием органа, лауреат и член жюри многих международных конкурсов. Камянская выступает и как солистка, и вместе с другими музыкантами и коллективами. Например, с оркестром и хором Теодора Курентзиса, симфоническим оркестром Татарстана, камерным оркестром Игоря Лермана и другими. Услышать игру Камянской в Пермской филармонии можно уже на ближайших концертах 9 и 30 ноября.
