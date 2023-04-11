Депутаты устроили скандал во время рассмотрения законопроекта об электронных повестках

11 апреля 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин призвал депутатов не саботировать принятие поправок Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Часть депутатов Госдумы России выразили недовольство из-за нарушения регламента при принятии поправок о совершенствовании воинского учета в России. Среди недовольных оказались депутаты Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Артем Прокофьев и Нина Останина. «Поправки были внесены в 13.00 — они содержат десятки страниц текста. Может быть, это и будет важное средство для борьбы с уклонистами, но зачем так делать?» — заявил Николай Коломейцев в ходе заседания Госдумы. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы. Коломейцева поддержал депутат Артем Прокофьев. «Какой шанс у нас был ознакомиться с поправками, когда они были внесены в такое время?» — поинтересовался депутат. Депутат Нина Останина заявила, что принятие поправок за два часа — это неуважение к депутатам. «Чтобы принимать целый закон после того, как мы послушали телевизионные интервью и за два часа посмотрели поправки, — такого не было на моей памяти еще ни разу. Это неуважительное отношение к нам, депутатам», — сообщила Останина. Она заявила, что не сможет внятно объяснить избирателям, за какие поправки проголосовала. Недовольным депутатам ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал их не саботировать принятие поправок. Госдума приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России в третьем чтении. Поправки запретят призывникам, получившим повестки, выезжать из России до визита в военкомат, передает телеканал 360. Повестка будет считаться врученной через семь дней после публикации в едином реестре военнообязанных, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Часть депутатов Госдумы России выразили недовольство из-за нарушения регламента при принятии поправок о совершенствовании воинского учета в России. Среди недовольных оказались депутаты Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Артем Прокофьев и Нина Останина. «Поправки были внесены в 13.00 — они содержат десятки страниц текста. Может быть, это и будет важное средство для борьбы с уклонистами, но зачем так делать?» — заявил Николай Коломейцев в ходе заседания Госдумы. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы. Коломейцева поддержал депутат Артем Прокофьев. «Какой шанс у нас был ознакомиться с поправками, когда они были внесены в такое время?» — поинтересовался депутат. Депутат Нина Останина заявила, что принятие поправок за два часа — это неуважение к депутатам. «Чтобы принимать целый закон после того, как мы послушали телевизионные интервью и за два часа посмотрели поправки, — такого не было на моей памяти еще ни разу. Это неуважительное отношение к нам, депутатам», — сообщила Останина. Она заявила, что не сможет внятно объяснить избирателям, за какие поправки проголосовала. Недовольным депутатам ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал их не саботировать принятие поправок. Госдума приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России в третьем чтении. Поправки запретят призывникам, получившим повестки, выезжать из России до визита в военкомат, передает телеканал 360. Повестка будет считаться врученной через семь дней после публикации в едином реестре военнообязанных, передает RT.