Как оспорить электронную повестку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военный билет. Екатеринбург, военный билет, бронежилет, мобилизация, призыв в армию
В поправках по электронным повесткам указан алгоритм их обжалования Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Поправки о совершенствовании воинского учета в России предполагают возможность оспорить направленные по новым правилам повестки. Они могут быть обжалованы как в досудебном порядке, так и через суд. URA.RU приводит информацию о том, как оспорить неправомерно направленную повестку.

Как обжаловать повестку в досудебном порядке?

Жалобу необходимо направить в призывную комиссию региона. Для этого можно воспользоваться порталом госуслуг или обратиться в МФЦ. В МФЦ жалобу нужно составить на бумаге. Оттуда ее обязаны направить не позднее следующего дня.

Что написать в жалобе?

  • Наименование военного комиссариата;
  • Наименование призывной комиссии;
  • Наименование комиссии по постановке граждан на воинский учет;
  • ФИО должностного лица;
  • Что конкретно нужно обжаловать;
  • Свои ФИО;
  • Данные о месте жительства;
  • Аналогичные данные доверенного лица, если жалоба подается по доверенности;
  • Все основания и доводы, которые доказывают неправомерность отправки повестки;
  • Можно приложить документы или их копии;
  • Обозначить запрашиваемые требования;
  • Нельзя использовать нецензурные выражения, оскорбления и угрозы.

Почему могут отказать в приеме жалобы?

Призывная комиссия не примет повторную жалобу, если первая была отозвана по каким-либо причинам. Также ее не примут, если по поставленным в ней вопросам есть решение суда или если нарушено одно из указанных к ней требований.

В каком порядке рассмотрят жалобу?

Жалобу рассматривают в течение пяти дней с момента регистрации на «Госуслугах» или в течение семи дней, если она была подана через МФЦ. В течение одного дня с момента принятия решения оно должно быть опубликовано в личном кабинете подавшего жалобу гражданина на «Госуслугах» или направлено через МФЦ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Поправки о совершенствовании воинского учета в России предполагают возможность оспорить направленные по новым правилам повестки. Они могут быть обжалованы как в досудебном порядке, так и через суд. URA.RU приводит информацию о том, как оспорить неправомерно направленную повестку. Жалобу необходимо направить в призывную комиссию региона. Для этого можно воспользоваться порталом госуслуг или обратиться в МФЦ. В МФЦ жалобу нужно составить на бумаге. Оттуда ее обязаны направить не позднее следующего дня. Призывная комиссия не примет повторную жалобу, если первая была отозвана по каким-либо причинам. Также ее не примут, если по поставленным в ней вопросам есть решение суда или если нарушено одно из указанных к ней требований. Жалобу рассматривают в течение пяти дней с момента регистрации на «Госуслугах» или в течение семи дней, если она была подана через МФЦ. В течение одного дня с момента принятия решения оно должно быть опубликовано в личном кабинете подавшего жалобу гражданина на «Госуслугах» или направлено через МФЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...