Как оспорить электронную повестку

Поправки о совершенствовании воинского учета в России предполагают возможность оспорить направленные по новым правилам повестки. Они могут быть обжалованы как в досудебном порядке, так и через суд. URA.RU приводит информацию о том, как оспорить неправомерно направленную повестку.
Как обжаловать повестку в досудебном порядке?
Жалобу необходимо направить в призывную комиссию региона. Для этого можно воспользоваться порталом госуслуг или обратиться в МФЦ. В МФЦ жалобу нужно составить на бумаге. Оттуда ее обязаны направить не позднее следующего дня.
Что написать в жалобе?
- Наименование военного комиссариата;
- Наименование призывной комиссии;
- Наименование комиссии по постановке граждан на воинский учет;
- ФИО должностного лица;
- Что конкретно нужно обжаловать;
- Свои ФИО;
- Данные о месте жительства;
- Аналогичные данные доверенного лица, если жалоба подается по доверенности;
- Все основания и доводы, которые доказывают неправомерность отправки повестки;
- Можно приложить документы или их копии;
- Обозначить запрашиваемые требования;
- Нельзя использовать нецензурные выражения, оскорбления и угрозы.
Почему могут отказать в приеме жалобы?
Призывная комиссия не примет повторную жалобу, если первая была отозвана по каким-либо причинам. Также ее не примут, если по поставленным в ней вопросам есть решение суда или если нарушено одно из указанных к ней требований.
В каком порядке рассмотрят жалобу?
Жалобу рассматривают в течение пяти дней с момента регистрации на «Госуслугах» или в течение семи дней, если она была подана через МФЦ. В течение одного дня с момента принятия решения оно должно быть опубликовано в личном кабинете подавшего жалобу гражданина на «Госуслугах» или направлено через МФЦ.
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