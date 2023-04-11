Как оспорить электронную повестку

11 апреля 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

В поправках по электронным повесткам указан алгоритм их обжалования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Поправки о совершенствовании воинского учета в России предполагают возможность оспорить направленные по новым правилам повестки. Они могут быть обжалованы как в досудебном порядке, так и через суд. URA.RU приводит информацию о том, как оспорить неправомерно направленную повестку. Как обжаловать повестку в досудебном порядке? Жалобу необходимо направить в призывную комиссию региона. Для этого можно воспользоваться порталом госуслуг или обратиться в МФЦ. В МФЦ жалобу нужно составить на бумаге. Оттуда ее обязаны направить не позднее следующего дня. Что написать в жалобе? Наименование военного комиссариата;

Наименование призывной комиссии;

Наименование комиссии по постановке граждан на воинский учет;

ФИО должностного лица;

Что конкретно нужно обжаловать;

Свои ФИО;

Данные о месте жительства;

Аналогичные данные доверенного лица, если жалоба подается по доверенности;

Все основания и доводы, которые доказывают неправомерность отправки повестки;

Можно приложить документы или их копии;

Обозначить запрашиваемые требования;

Нельзя использовать нецензурные выражения, оскорбления и угрозы. Почему могут отказать в приеме жалобы? Призывная комиссия не примет повторную жалобу, если первая была отозвана по каким-либо причинам. Также ее не примут, если по поставленным в ней вопросам есть решение суда или если нарушено одно из указанных к ней требований. В каком порядке рассмотрят жалобу? Жалобу рассматривают в течение пяти дней с момента регистрации на «Госуслугах» или в течение семи дней, если она была подана через МФЦ. В течение одного дня с момента принятия решения оно должно быть опубликовано в личном кабинете подавшего жалобу гражданина на «Госуслугах» или направлено через МФЦ.

Поправки о совершенствовании воинского учета в России предполагают возможность оспорить направленные по новым правилам повестки. Они могут быть обжалованы как в досудебном порядке, так и через суд. URA.RU приводит информацию о том, как оспорить неправомерно направленную повестку. Жалобу необходимо направить в призывную комиссию региона. Для этого можно воспользоваться порталом госуслуг или обратиться в МФЦ. В МФЦ жалобу нужно составить на бумаге. Оттуда ее обязаны направить не позднее следующего дня. Призывная комиссия не примет повторную жалобу, если первая была отозвана по каким-либо причинам. Также ее не примут, если по поставленным в ней вопросам есть решение суда или если нарушено одно из указанных к ней требований. Жалобу рассматривают в течение пяти дней с момента регистрации на «Госуслугах» или в течение семи дней, если она была подана через МФЦ. В течение одного дня с момента принятия решения оно должно быть опубликовано в личном кабинете подавшего жалобу гражданина на «Госуслугах» или направлено через МФЦ.