Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина 11 апреля приняли участие в заседании попечительского совета театра оперы и балета имени Глинки. Как сообщает пресс-служба главы региона, это первое заседание совета в 2023 году.
«Подведены итоги работы в 2022 году, обсуждены планы на год текущий. Губернатор Алексей Текслер и председатель совета Андрей Комаров вручили благодарственные письма попечителям театра. Самому Комарову такое письмо вручила член совета Ирина Текслер», — заявили в пресс-службе.
Губернатор отметил, что совет поддерживает оперный театр, как и в укреплении материально-технической базы, так и в профессиональном развитии. Речь идет об организации фестивалей, а также о финансовой поддержке артистов театра детской школы вокального искусства. Сотрудники театра получили гранты. Такие гранты вручаются ежегодно с 2017 года.
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