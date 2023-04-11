Челябинский губернатор с супругой приняли участие в заседании попечительского совета оперного театра. Фото

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, текслер алексей
На заседании обсудили планы работы театра на текущий год Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина 11 апреля приняли участие в заседании попечительского совета театра оперы и балета имени Глинки. Как сообщает пресс-служба главы региона, это первое заседание совета в 2023 году.

«Подведены итоги работы в 2022 году, обсуждены планы на год текущий. Губернатор Алексей Текслер и председатель совета Андрей Комаров вручили благодарственные письма попечителям театра. Самому Комарову такое письмо вручила член совета Ирина Текслер», — заявили в пресс-службе.

Губернатор отметил, что совет поддерживает оперный театр, как и в укреплении материально-технической базы, так и в профессиональном развитии. Речь идет об организации фестивалей, а также о финансовой поддержке артистов театра детской школы вокального искусства. Сотрудники театра получили гранты. Такие гранты вручаются ежегодно с 2017 года.

Фото:
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина 11 апреля приняли участие в заседании попечительского совета театра оперы и балета имени Глинки. Как сообщает пресс-служба главы региона, это первое заседание совета в 2023 году. «Подведены итоги работы в 2022 году, обсуждены планы на год текущий. Губернатор Алексей Текслер и председатель совета Андрей Комаров вручили благодарственные письма попечителям театра. Самому Комарову такое письмо вручила член совета Ирина Текслер», — заявили в пресс-службе. Губернатор отметил, что совет поддерживает оперный театр, как и в укреплении материально-технической базы, так и в профессиональном развитии. Речь идет об организации фестивалей, а также о финансовой поддержке артистов театра детской школы вокального искусства. Сотрудники театра получили гранты. Такие гранты вручаются ежегодно с 2017 года.
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