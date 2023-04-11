Челябинский губернатор с супругой приняли участие в заседании попечительского совета оперного театра. Фото

11 апреля 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

На заседании обсудили планы работы театра на текущий год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина 11 апреля приняли участие в заседании попечительского совета театра оперы и балета имени Глинки. Как сообщает пресс-служба главы региона, это первое заседание совета в 2023 году. «Подведены итоги работы в 2022 году, обсуждены планы на год текущий. Губернатор Алексей Текслер и председатель совета Андрей Комаров вручили благодарственные письма попечителям театра. Самому Комарову такое письмо вручила член совета Ирина Текслер», — заявили в пресс-службе. Губернатор отметил, что совет поддерживает оперный театр, как и в укреплении материально-технической базы, так и в профессиональном развитии. Речь идет об организации фестивалей, а также о финансовой поддержке артистов театра детской школы вокального искусства. Сотрудники театра получили гранты. Такие гранты вручаются ежегодно с 2017 года. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина 11 апреля приняли участие в заседании попечительского совета театра оперы и балета имени Глинки. Как сообщает пресс-служба главы региона, это первое заседание совета в 2023 году. «Подведены итоги работы в 2022 году, обсуждены планы на год текущий. Губернатор Алексей Текслер и председатель совета Андрей Комаров вручили благодарственные письма попечителям театра. Самому Комарову такое письмо вручила член совета Ирина Текслер», — заявили в пресс-службе. Губернатор отметил, что совет поддерживает оперный театр, как и в укреплении материально-технической базы, так и в профессиональном развитии. Речь идет об организации фестивалей, а также о финансовой поддержке артистов театра детской школы вокального искусства. Сотрудники театра получили гранты. Такие гранты вручаются ежегодно с 2017 года.