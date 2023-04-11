В Екатеринбурге пропал 9-летний мальчик

В Чкаловском районе Екатеринбурга ищут 9-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв» Свердловская область.
«Приметы: рост 132 сантиметра, худощавое телосложение, глаза карие, волосы русые. Был одет в синюю куртку, серые кроссовки, темные брюки, оранжевую шапку. С собой был портфель красно-синего цвета», — рассказали на странице отряда «Вконтакте».
Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить в ДПСО «Прорыв». Телефон для связи с заместителем руководителя отряда +79623165542.
Обновлено 23:11 (московское время): добавлен комментарий ДПСО «Прорыв».
«Мальчик найден, жив. Всем огромное спасибо в поиске».
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