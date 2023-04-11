11 апреля 2023

В Екатеринбурге пропал 9-летний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок пропал 11 апреля Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга ищут 9-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв» Свердловская область.

«Приметы: рост 132 сантиметра, худощавое телосложение, глаза карие, волосы русые. Был одет в синюю куртку, серые кроссовки, темные брюки, оранжевую шапку. С собой был портфель красно-синего цвета», — рассказали на странице отряда «Вконтакте».

Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить в ДПСО «Прорыв». Телефон для связи с заместителем руководителя отряда +79623165542.

Обновлено 23:11 (московское время): добавлен комментарий ДПСО «Прорыв».

«Мальчик найден, жив. Всем огромное спасибо в поиске».

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В Чкаловском районе Екатеринбурга ищут 9-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв» Свердловская область. «Приметы: рост 132 сантиметра, худощавое телосложение, глаза карие, волосы русые. Был одет в синюю куртку, серые кроссовки, темные брюки, оранжевую шапку. С собой был портфель красно-синего цвета», — рассказали на странице отряда «Вконтакте». Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить в ДПСО «Прорыв». Телефон для связи с заместителем руководителя отряда +79623165542. Обновлено 23:11 (московское время): добавлен комментарий ДПСО «Прорыв». «Мальчик найден, жив. Всем огромное спасибо в поиске».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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