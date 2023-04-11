В Екатеринбурге пропал 9-летний мальчик

12 апреля 2023 в 00:54 Размер текста - 17 +

Ребенок пропал 11 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Чкаловском районе Екатеринбурга ищут 9-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв» Свердловская область. «Приметы: рост 132 сантиметра, худощавое телосложение, глаза карие, волосы русые. Был одет в синюю куртку, серые кроссовки, темные брюки, оранжевую шапку. С собой был портфель красно-синего цвета», — рассказали на странице отряда «Вконтакте». Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить в ДПСО «Прорыв». Телефон для связи с заместителем руководителя отряда +79623165542. Обновлено 23:11 (московское время): добавлен комментарий ДПСО «Прорыв». «Мальчик найден, жив. Всем огромное спасибо в поиске».

В Чкаловском районе Екатеринбурга ищут 9-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв» Свердловская область. «Приметы: рост 132 сантиметра, худощавое телосложение, глаза карие, волосы русые. Был одет в синюю куртку, серые кроссовки, темные брюки, оранжевую шапку. С собой был портфель красно-синего цвета», — рассказали на странице отряда «Вконтакте». Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить в ДПСО «Прорыв». Телефон для связи с заместителем руководителя отряда +79623165542. Обновлено 23:11 (московское время): добавлен комментарий ДПСО «Прорыв». «Мальчик найден, жив. Всем огромное спасибо в поиске».