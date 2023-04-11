Вместимость строящегося учреждения — 1400 посетителей ежедневно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов посетил площадку, где возводится новая городская поликлиника. Мэр на своей странице в telegram-канале поделился, что темп строительства задан высокий.

«Сегодня с коллегами побывал на площадке, где идет строительство поликлиники. Темп набран хороший. Поставка материалов производится своевременно», — говорится в сообщении.

Площадь нового здания составит 13 тысяч квадратных метров. Вместимость учреждения — 1400 посетителей ежедневно. В настоящее время подрядная организация занимается кладкой стен первой и третьей секций, а на второй — ростверком.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе (ЯНАО) строится школа на 800 мест, спортивный зал для игровых видов спорта, новая больница и современный детский сад. Также власти муниципалитета продолжат ремонт детских площадок и установку теплых остановочных комплексов.