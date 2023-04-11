11 апреля 2023
10 апреля 2023
09 апреля 2023

Мэр из ЯНАО проинспектировал важный строительный объект. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
Вместимость строящегося учреждения — 1400 посетителей ежедневно Фото:

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов посетил площадку, где возводится новая городская поликлиника. Мэр на своей странице в telegram-канале поделился, что темп строительства задан высокий.

«Сегодня с коллегами побывал на площадке, где идет строительство поликлиники. Темп набран хороший. Поставка материалов производится своевременно», — говорится в сообщении.

Площадь нового здания составит 13 тысяч квадратных метров. Вместимость учреждения — 1400 посетителей ежедневно. В настоящее время подрядная организация занимается кладкой стен первой и третьей секций, а на второй — ростверком.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе (ЯНАО) строится школа на 800 мест, спортивный зал для игровых видов спорта, новая больница и современный детский сад. Также власти муниципалитета продолжат ремонт детских площадок и установку теплых остановочных комплексов.

На данный момент производится кладка стен первой и третьей секции поликлиники
На данный момент производится кладка стен первой и третьей секции поликлиники

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов посетил площадку, где возводится новая городская поликлиника. Мэр на своей странице в telegram-канале поделился, что темп строительства задан высокий. «Сегодня с коллегами побывал на площадке, где идет строительство поликлиники. Темп набран хороший. Поставка материалов производится своевременно», — говорится в сообщении. Площадь нового здания составит 13 тысяч квадратных метров. Вместимость учреждения — 1400 посетителей ежедневно. В настоящее время подрядная организация занимается кладкой стен первой и третьей секций, а на второй — ростверком. Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе (ЯНАО) строится школа на 800 мест, спортивный зал для игровых видов спорта, новая больница и современный детский сад. Также власти муниципалитета продолжат ремонт детских площадок и установку теплых остановочных комплексов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...