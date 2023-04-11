444: США подумывают наказать члена НАТО из-за Украины

12 апреля 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

Против влиятельных лиц Венгрии США могут ввести санкции, пишет 444 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США рассматривают возможность введения санкций против Венгрии после ее отказа следовать общей политике Запада. Об этом пишет будапештское интернет-издание, уточняя, что речь идет в том числе и об отношении Венгрии к конфликту на Украине. «Из нескольких независимых друг от друга дипломатических источников мы узнали, что администрация США планирует новые меры в целях наказания венгерского правительства, включая возможное введение санкций против влиятельных лиц», — сообщило издание 444. Предположительно, Штаты могут ввести запрет на въезд в США против венгерских граждан, как это было сделано в 2014 году, пишет 444. Ранее Венгрия выступила против планов Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с атомной энергетикой РФ. Причиной противодействия со стороны Венгрии послужила крайняя важность АЭС Росатома в энергосистеме страны. Также Орбан отметил, что Венгрия не представляет опасности для России и будет поддерживать экономические отношения с РФ. Кроме того, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком недопущение санкций против атомной энергетики РФ, поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку», а также нефти по нефтепроводу «Дружба», пишет MK . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США рассматривают возможность введения санкций против Венгрии после ее отказа следовать общей политике Запада. Об этом пишет будапештское интернет-издание, уточняя, что речь идет в том числе и об отношении Венгрии к конфликту на Украине. «Из нескольких независимых друг от друга дипломатических источников мы узнали, что администрация США планирует новые меры в целях наказания венгерского правительства, включая возможное введение санкций против влиятельных лиц», — сообщило издание 444. Предположительно, Штаты могут ввести запрет на въезд в США против венгерских граждан, как это было сделано в 2014 году, пишет 444. Ранее Венгрия выступила против планов Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с атомной энергетикой РФ. Причиной противодействия со стороны Венгрии послужила крайняя важность АЭС Росатома в энергосистеме страны. Также Орбан отметил, что Венгрия не представляет опасности для России и будет поддерживать экономические отношения с РФ. Кроме того, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком недопущение санкций против атомной энергетики РФ, поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку», а также нефти по нефтепроводу «Дружба», пишет MK.