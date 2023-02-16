Франция и Венгрия раскритиковали санкции против атомной отрасли РФ

Франция и Венгрия выступили против планов Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с атомной энергетикой РФ. Об этом доложили сразу три европейских дипломата.
«Атомный сектор России не [должен быть] включен в проект десятого пакета санкций Евросоюза против РФ», — отметили чиновники, комментируя содержание последних на данный момент проектов 10-го пакета санкций против России. Информация об этом опубликована на портале
Так, причиной противодействия со стороны Венгрии послужила крайняя важность АЭС Росатома в энергосистеме страны. Франция аргументировала свою позицию тем, что большое количество АЭС во всем мире использует российское сырье.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил, что в десятый антироссийский пакет санкций может войти около 100 россиян. Politico также писало, что Евросоюз все еще не согласовал 10-й пакет санкций из-за российского каучука.
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