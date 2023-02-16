16 февраля 2023

Франция и Венгрия раскритиковали санкции против атомной отрасли РФ

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Клипарт. Екатеринбург, книги, научная библиотека, атомная отрасль россии
Представители Франции и Венгрии выступили против ограничений Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Франция и Венгрия выступили против планов Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с атомной энергетикой РФ. Об этом доложили сразу три европейских дипломата.

«Атомный сектор России не [должен быть] включен в проект десятого пакета санкций Евросоюза против РФ», — отметили чиновники, комментируя содержание последних на данный момент проектов 10-го пакета санкций против России. Информация об этом опубликована на портале Politico.

Так, причиной противодействия со стороны Венгрии послужила крайняя важность АЭС Росатома в энергосистеме страны. Франция аргументировала свою позицию тем, что большое количество АЭС во всем мире использует российское сырье.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил, что в десятый антироссийский пакет санкций может войти около 100 россиян. Politico также писало, что Евросоюз все еще не согласовал 10-й пакет санкций из-за российского каучука.

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Франция и Венгрия выступили против планов Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с атомной энергетикой РФ. Об этом доложили сразу три европейских дипломата. «Атомный сектор России не [должен быть] включен в проект десятого пакета санкций Евросоюза против РФ», — отметили чиновники, комментируя содержание последних на данный момент проектов 10-го пакета санкций против России. Информация об этом опубликована на портале Politico. Так, причиной противодействия со стороны Венгрии послужила крайняя важность АЭС Росатома в энергосистеме страны. Франция аргументировала свою позицию тем, что большое количество АЭС во всем мире использует российское сырье. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил, что в десятый антироссийский пакет санкций может войти около 100 россиян. Politico также писало, что Евросоюз все еще не согласовал 10-й пакет санкций из-за российского каучука.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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