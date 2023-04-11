Кандидат в президенты Турции рассказал о планах на Россию

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже: с Россией будут расширяться дипломатические контакты

12 апреля 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

Турция будет развивать дипломатические отношения с Россией, отметил Мухаррем Индже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кандидат на пост президента Турции Мухаррем Индже заявил о расширении контактов с Россией после своего избрания. Он отметил, что планирует построить более крепкие дипломатические отношения с Москвой. «Мы хотели бы наладить еще более крепкие, лучшие и основанные на доверии отношения с Россией, чтобы они не были ограничены лишь контактами между правительствами», — сказал Индже, его слова приводят РИА Новости. Он подчеркнул, что Россию и Турцию связывает высокий товарооборот. По его словам, между государствами есть связи в сферах энергоресурсов и туризма. Мухаррем Индже баллотировался на пост от оппозиционного президента Турции в 2018. Тогда он набрал 30% голосов. После кампании он решил создать свою партию Memleket. Однако социальные опросы в Турции показывают, что за Мухаррем Индже планируют проголосовать около 8-10% от числа всех избирателей во время выборов в 2023 года. Во время выборов президента Турции в 2018 году победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган. Он набрал абсолютное большинство. Эрдоган подал заявку на участие в выборах и в 2023 году, уточняет Life .

Кандидат на пост президента Турции Мухаррем Индже заявил о расширении контактов с Россией после своего избрания. Он отметил, что планирует построить более крепкие дипломатические отношения с Москвой. «Мы хотели бы наладить еще более крепкие, лучшие и основанные на доверии отношения с Россией, чтобы они не были ограничены лишь контактами между правительствами», — сказал Индже, его слова приводят РИА Новости. Он подчеркнул, что Россию и Турцию связывает высокий товарооборот. По его словам, между государствами есть связи в сферах энергоресурсов и туризма. Мухаррем Индже баллотировался на пост от оппозиционного президента Турции в 2018. Тогда он набрал 30% голосов. После кампании он решил создать свою партию Memleket. Однако социальные опросы в Турции показывают, что за Мухаррем Индже планируют проголосовать около 8-10% от числа всех избирателей во время выборов в 2023 года. Во время выборов президента Турции в 2018 году победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган. Он набрал абсолютное большинство. Эрдоган подал заявку на участие в выборах и в 2023 году, уточняет Life.