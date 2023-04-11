11 апреля 2023

Свердловские силовики ищут провокаторов, сообщивших о падении НЛО

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Силовики проверяют информацию о распространителях фейков Фото:

Силовые структуры Свердловской области ищут людей, которые распространили фейк о падении неопознанного летающего объекта в окрестностях Богдановича. Об этом сообщил глава города Олег Нейфельд.

«Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос», — написал Нейфельд на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он посмеялся над доверчивостью некоторых горожан и приложил видео с камер видеонаблюдения, на котором не видно признаков падения метеорита или другого НЛО. Чиновник пошутил, что фейк может привести к росту туристического потока в Богданович, и поздравил свердловчан с Днем космонавтики.

Информация о предполагаемом падении метеорита появилась ночью на 12 апреля. В соцсетях появились кадры с падающим неопознанным объектом, однако это, предположительно, был видеомонтаж.

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Силовые структуры Свердловской области ищут людей, которые распространили фейк о падении неопознанного летающего объекта в окрестностях Богдановича. Об этом сообщил глава города Олег Нейфельд. «Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос», — написал Нейфельд на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он посмеялся над доверчивостью некоторых горожан и приложил видео с камер видеонаблюдения, на котором не видно признаков падения метеорита или другого НЛО. Чиновник пошутил, что фейк может привести к росту туристического потока в Богданович, и поздравил свердловчан с Днем космонавтики. Информация о предполагаемом падении метеорита появилась ночью на 12 апреля. В соцсетях появились кадры с падающим неопознанным объектом, однако это, предположительно, был видеомонтаж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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