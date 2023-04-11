Свердловские силовики ищут провокаторов, сообщивших о падении НЛО

Силовики проверяют информацию о распространителях фейков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовые структуры Свердловской области ищут людей, которые распространили фейк о падении неопознанного летающего объекта в окрестностях Богдановича. Об этом сообщил глава города Олег Нейфельд.

«Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос», — написал Нейфельд на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он посмеялся над доверчивостью некоторых горожан и приложил видео с камер видеонаблюдения, на котором не видно признаков падения метеорита или другого НЛО. Чиновник пошутил, что фейк может привести к росту туристического потока в Богданович, и поздравил свердловчан с Днем космонавтики.

Информация о предполагаемом падении метеорита появилась ночью на 12 апреля. В соцсетях появились кадры с падающим неопознанным объектом, однако это, предположительно, был видеомонтаж.