День Победы пермяков приглашают отметить в электричке

12 апреля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

За полтора часа в электричке пассажиры узнают о военной истории Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в честь годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне организуют тематические экскурсии, которые пройдут в электричке. Проехав на «Ласточке» по кольцевому городскому маршруту, пассажиры узнают, как в Перми — далеко от фронта — ковали победу, говорят организаторы путешествия. «Узнаем историю военного времени в электричке „Ласточка“! Нас будут сопровождать экскурсовод в костюме и музыкант с гитарой. Полное погружение в эпоху! За полтора часа окунемся в Пермь времен войны и узнаем, как наш город ковал Победу», — обещает компания «Живая история» в соцсети «ВКонтакте». Экскурсии пройдут 6, 7, 8, 9 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что гиды из «Живой Перми» разработали экскурсию-погружение в годы Советского союза. Ее участников на улицах Перми встречали актеры в образах героев времен СССР.

В Перми в честь годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне организуют тематические экскурсии, которые пройдут в электричке. Проехав на «Ласточке» по кольцевому городскому маршруту, пассажиры узнают, как в Перми — далеко от фронта — ковали победу, говорят организаторы путешествия. «Узнаем историю военного времени в электричке „Ласточка“! Нас будут сопровождать экскурсовод в костюме и музыкант с гитарой. Полное погружение в эпоху! За полтора часа окунемся в Пермь времен войны и узнаем, как наш город ковал Победу», — обещает компания «Живая история» в соцсети «ВКонтакте». Экскурсии пройдут 6, 7, 8, 9 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что гиды из «Живой Перми» разработали экскурсию-погружение в годы Советского союза. Ее участников на улицах Перми встречали актеры в образах героев времен СССР.