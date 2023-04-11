11 апреля 2023

День Победы пермяков приглашают отметить в электричке

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча детей ДНР на жд вокзале Пермь-2. Пермь, вокзал, электричка, ласточка, ржд, пригородный поезд
За полтора часа в электричке пассажиры узнают о военной истории Перми Фото:

В Перми в честь годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне организуют тематические экскурсии, которые пройдут в электричке. Проехав на «Ласточке» по кольцевому городскому маршруту, пассажиры узнают, как в Перми — далеко от фронта — ковали победу, говорят организаторы путешествия.

«Узнаем историю военного времени в электричке „Ласточка“! Нас будут сопровождать экскурсовод в костюме и музыкант с гитарой. Полное погружение в эпоху! За полтора часа окунемся в Пермь времен войны и узнаем, как наш город ковал Победу», — обещает компания «Живая история» в соцсети «ВКонтакте».

Экскурсии пройдут 6, 7, 8, 9 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что гиды из «Живой Перми» разработали экскурсию-погружение в годы Советского союза. Ее участников на улицах Перми встречали актеры в образах героев времен СССР.

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В Перми в честь годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне организуют тематические экскурсии, которые пройдут в электричке. Проехав на «Ласточке» по кольцевому городскому маршруту, пассажиры узнают, как в Перми — далеко от фронта — ковали победу, говорят организаторы путешествия. «Узнаем историю военного времени в электричке „Ласточка“! Нас будут сопровождать экскурсовод в костюме и музыкант с гитарой. Полное погружение в эпоху! За полтора часа окунемся в Пермь времен войны и узнаем, как наш город ковал Победу», — обещает компания «Живая история» в соцсети «ВКонтакте». Экскурсии пройдут 6, 7, 8, 9 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что гиды из «Живой Перми» разработали экскурсию-погружение в годы Советского союза. Ее участников на улицах Перми встречали актеры в образах героев времен СССР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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