В Перми организовали экскурсию-спектакль с погружением в советское прошлое

24 марта 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Все о Перми времен СССР расскажут герои эпохи Фото: Сергей Русанов © URA.RU Необычный экскурсионный маршрут по Перми разработали в компании «Живая история». Участников прогулки по центру города будут встречать актеры в образах героев времен СССР они расскажут о советском прошло пермяков. «На экскурсионных точках нас будут ожидать председатель горисполкома, фарцовщик, главный балетмейстер и продавщица. Они вовлекут нас в интересный сюжет и расскажут много любопытного о своей работе и жизни», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях. Маршрут экскурсии начнется от вокзала «Пермь — I». За 2-2,5 часа участники пройдут по центру Перми, знакомясь с историей города. Первая прогулка запланирована на 31 марта.

Необычный экскурсионный маршрут по Перми разработали в компании «Живая история». Участников прогулки по центру города будут встречать актеры в образах героев времен СССР они расскажут о советском прошло пермяков. «На экскурсионных точках нас будут ожидать председатель горисполкома, фарцовщик, главный балетмейстер и продавщица. Они вовлекут нас в интересный сюжет и расскажут много любопытного о своей работе и жизни», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях. Маршрут экскурсии начнется от вокзала «Пермь — I». За 2-2,5 часа участники пройдут по центру Перми, знакомясь с историей города. Первая прогулка запланирована на 31 марта.