23 марта 2023

В Перми организовали экскурсию-спектакль с погружением в советское прошлое

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды зимнего города. Пермь, пермь зимой, орден ленина
Все о Перми времен СССР расскажут герои эпохи Фото:

Необычный экскурсионный маршрут по Перми разработали в компании «Живая история». Участников прогулки по центру города будут встречать актеры в образах героев времен СССР они расскажут о советском прошло пермяков.

«На экскурсионных точках нас будут ожидать председатель горисполкома, фарцовщик, главный балетмейстер и продавщица. Они вовлекут нас в интересный сюжет и расскажут много любопытного о своей работе и жизни», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях.

Маршрут экскурсии начнется от вокзала «Пермь — I». За 2-2,5 часа участники пройдут по центру Перми, знакомясь с историей города. Первая прогулка запланирована на 31 марта.

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Необычный экскурсионный маршрут по Перми разработали в компании «Живая история». Участников прогулки по центру города будут встречать актеры в образах героев времен СССР они расскажут о советском прошло пермяков. «На экскурсионных точках нас будут ожидать председатель горисполкома, фарцовщик, главный балетмейстер и продавщица. Они вовлекут нас в интересный сюжет и расскажут много любопытного о своей работе и жизни», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях. Маршрут экскурсии начнется от вокзала «Пермь — I». За 2-2,5 часа участники пройдут по центру Перми, знакомясь с историей города. Первая прогулка запланирована на 31 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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