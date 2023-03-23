В Перми организовали экскурсию-спектакль с погружением в советское прошлое

Необычный экскурсионный маршрут по Перми разработали в компании «Живая история». Участников прогулки по центру города будут встречать актеры в образах героев времен СССР они расскажут о советском прошло пермяков.
«На экскурсионных точках нас будут ожидать председатель горисполкома, фарцовщик, главный балетмейстер и продавщица. Они вовлекут нас в интересный сюжет и расскажут много любопытного о своей работе и жизни», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях.
Маршрут экскурсии начнется от вокзала «Пермь — I». За 2-2,5 часа участники пройдут по центру Перми, знакомясь с историей города. Первая прогулка запланирована на 31 марта.
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