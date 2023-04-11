11 апреля 2023

Строительная компания из ХМАО оставила более полутысячи работников без зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка. Нижневартовск , строители, сваи, бетонные блоки, строящееся здание, стройка
Компания задолжала зарплату на сумму более 50 миллионов рублей Фото:

Компания «Трест Запсибгидрострой» задолжала 648 работникам зарплату на сумму более 50 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Прокуратура Сургута по поступившим обращениям провела проверку соблюдения трудового законодательства ООО «Трест Запсибгидрострой». Установлено, что предприятие имело задолженность по заработной плате за декабрь 2022 г. — январь 2023 г. перед 648 работниками в размере свыше 50 миллионов рублей.

После прокурорской проверки работодатель погасил задолженность по зарплате. При этом на руководителя фирмы возбудили дело об административном правонарушении.

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Компания «Трест Запсибгидрострой» задолжала 648 работникам зарплату на сумму более 50 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Прокуратура Сургута по поступившим обращениям провела проверку соблюдения трудового законодательства ООО «Трест Запсибгидрострой». Установлено, что предприятие имело задолженность по заработной плате за декабрь 2022 г. — январь 2023 г. перед 648 работниками в размере свыше 50 миллионов рублей. После прокурорской проверки работодатель погасил задолженность по зарплате. При этом на руководителя фирмы возбудили дело об административном правонарушении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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