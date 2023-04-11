Строительная компания из ХМАО оставила более полутысячи работников без зарплаты

12 апреля 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Компания задолжала зарплату на сумму более 50 миллионов рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Компания «Трест Запсибгидрострой» задолжала 648 работникам зарплату на сумму более 50 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Прокуратура Сургута по поступившим обращениям провела проверку соблюдения трудового законодательства ООО «Трест Запсибгидрострой». Установлено, что предприятие имело задолженность по заработной плате за декабрь 2022 г. — январь 2023 г. перед 648 работниками в размере свыше 50 миллионов рублей. После прокурорской проверки работодатель погасил задолженность по зарплате. При этом на руководителя фирмы возбудили дело об административном правонарушении.

Компания «Трест Запсибгидрострой» задолжала 648 работникам зарплату на сумму более 50 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «Прокуратура Сургута по поступившим обращениям провела проверку соблюдения трудового законодательства ООО «Трест Запсибгидрострой». Установлено, что предприятие имело задолженность по заработной плате за декабрь 2022 г. — январь 2023 г. перед 648 работниками в размере свыше 50 миллионов рублей. После прокурорской проверки работодатель погасил задолженность по зарплате. При этом на руководителя фирмы возбудили дело об административном правонарушении.