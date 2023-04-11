11 апреля 2023

Челябинец поймал огромную щуку в начале сезона. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив., спининг, рыбак в лодке, озеро балхаш, рыбалка на озере
Щуку поймали рядом с пляжем «Молодежный» на озере Иртяш Фото:

Житель Озерска (Челябинская область) поймал огромную щуку в начале рыбацкого сезона. Кадрами друга с трофеем поделился в социальных сетях Иван Кузьмин.

«У тебя клюет? Сезон с первого же заброса открыл», — говорит голос за кадром в видео от Ивана Кузьмина.

В паблике «Ozersk Fishing. Рыбалка и активный отдых!» в соцсети «ВКонтакте» под постом Кузьмина Алексей Пьянков уточнил, что икры в рыбе не было, а ее вес составил 1,5 кг. Согласно фотографиям с эхолота, мужчины рыбачили на озере Иртяш, вблизи пляжа «Молодежный».

Ранее челябинские рыбаки закрыли сезон поимкой гигантского судака. Фотографией экземпляра в 6,5 кг поделились в одной из рыбацких бесед.

Рыбак отметил, что максимальная глубина в заливе составила 1,8 метров
Рыбак отметил, что максимальная глубина в заливе составила 1,8 метров

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Житель Озерска (Челябинская область) поймал огромную щуку в начале рыбацкого сезона. Кадрами друга с трофеем поделился в социальных сетях Иван Кузьмин. «У тебя клюет? Сезон с первого же заброса открыл», — говорит голос за кадром в видео от Ивана Кузьмина. В паблике «Ozersk Fishing. Рыбалка и активный отдых!» в соцсети «ВКонтакте» под постом Кузьмина Алексей Пьянков уточнил, что икры в рыбе не было, а ее вес составил 1,5 кг. Согласно фотографиям с эхолота, мужчины рыбачили на озере Иртяш, вблизи пляжа «Молодежный». Ранее челябинские рыбаки закрыли сезон поимкой гигантского судака. Фотографией экземпляра в 6,5 кг поделились в одной из рыбацких бесед.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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