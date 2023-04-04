Челябинские рыбаки поймали гигантского судака и закрыли сезон. Фото

05 апреля 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Рыбак поймал щуку, закрывая сезон (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские рыбаки закрыли зимний сезон, поймав трофейного судака. Экземпляром весом свыше 6,5 килограммов поделились в одной из рыбацких бесед в социальных сетях. «Аргази. 3 апреля в 17 часов жерлица сработала. Вес 6,6 килограммов. Вот закрыли сезон», — написал рыбак Владимир Ц. Ранее сезон зимней рыбалки закрыл другой челябинский рыбак Женя У. В социальных сетях он опубликовал итоги последней рыбалки. Мужчина наловил 70 особей общим весом 7,5 килограммов. Несмотря на закрытие зимнего сезона, многие рыбаки продолжают выходить на лед в поисках рыбы. ГУ МЧС по региону настоятельно просит жителей воздержаться от подобных действий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, рыба не должна быть дороже жизни. Вес судака составил 6,6 килограммов Фото: Владимир Ц. в «ВКонтакте»

Челябинские рыбаки закрыли зимний сезон, поймав трофейного судака. Экземпляром весом свыше 6,5 килограммов поделились в одной из рыбацких бесед в социальных сетях. «Аргази. 3 апреля в 17 часов жерлица сработала. Вес 6,6 килограммов. Вот закрыли сезон», — написал рыбак Владимир Ц. Ранее сезон зимней рыбалки закрыл другой челябинский рыбак Женя У. В социальных сетях он опубликовал итоги последней рыбалки. Мужчина наловил 70 особей общим весом 7,5 килограммов. Несмотря на закрытие зимнего сезона, многие рыбаки продолжают выходить на лед в поисках рыбы. ГУ МЧС по региону настоятельно просит жителей воздержаться от подобных действий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, рыба не должна быть дороже жизни.