04 апреля 2023

Челябинские рыбаки поймали гигантского судака и закрыли сезон. Фото

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Рыбак поймал щуку, закрывая сезон (архивное фото) Фото:

Челябинские рыбаки закрыли зимний сезон, поймав трофейного судака. Экземпляром весом свыше 6,5 килограммов поделились в одной из рыбацких бесед в социальных сетях.

«Аргази. 3 апреля в 17 часов жерлица сработала. Вес 6,6 килограммов. Вот закрыли сезон», — написал рыбак Владимир Ц.

Ранее сезон зимней рыбалки закрыл другой челябинский рыбак Женя У. В социальных сетях он опубликовал итоги последней рыбалки. Мужчина наловил 70 особей общим весом 7,5 килограммов.

Несмотря на закрытие зимнего сезона, многие рыбаки продолжают выходить на лед в поисках рыбы. ГУ МЧС по региону настоятельно просит жителей воздержаться от подобных действий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, рыба не должна быть дороже жизни.

Вес судака составил 6,6 килограммов
Вес судака составил 6,6 килограммов
Фото:

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Челябинские рыбаки закрыли зимний сезон, поймав трофейного судака. Экземпляром весом свыше 6,5 килограммов поделились в одной из рыбацких бесед в социальных сетях. «Аргази. 3 апреля в 17 часов жерлица сработала. Вес 6,6 килограммов. Вот закрыли сезон», — написал рыбак Владимир Ц. Ранее сезон зимней рыбалки закрыл другой челябинский рыбак Женя У. В социальных сетях он опубликовал итоги последней рыбалки. Мужчина наловил 70 особей общим весом 7,5 килограммов. Несмотря на закрытие зимнего сезона, многие рыбаки продолжают выходить на лед в поисках рыбы. ГУ МЧС по региону настоятельно просит жителей воздержаться от подобных действий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, рыба не должна быть дороже жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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