11 апреля 2023
10 апреля 2023

Мэр Нового Уренгоя примет участие в туристическом интенсиве

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, воронов андрей
Андрей Воронов и его заместители примут участие в качестве экспертов Фото:

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов примет участие в туристическом интенсиве. Как сообщили в администрации города, создавать проекты туристических маршрутов будут девять команд.

«Теплый тур в НУР — это серия интенсивов по созданию проектов туристических маршрутов. Участвуют 9 команд из двух категорий: „Учащиеся“, ребята до 18 лет и „Работающая молодежь“, до 35 лет — за 12 дней молодежного форума „ГРЕЛКА 48“, они проходят в несколько этапов. Участие в качестве эксперта примет мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, его заместители и предприниматели города», — говорится в сообщении.

В первом этапе участники побывали в музеи истории ООО «Газпром добыча Уренгой», Уренгойскую ГРЭС, Сверхглубокую скважину (СГ-6), памятник «Р-2», этнопарк «Душа Ямала». Во втором этапе участники консультируются с экспертами из разных сфер. Таким образом они смогут использовать ценные советы в реализации проекта.

Ранее сообщалось, что Андрей Воронов сыграл в волейбол, чтобы помочь тяжелобольным детям. Турнир проходил в феврале.

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Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов примет участие в туристическом интенсиве. Как сообщили в администрации города, создавать проекты туристических маршрутов будут девять команд. «Теплый тур в НУР — это серия интенсивов по созданию проектов туристических маршрутов. Участвуют 9 команд из двух категорий: „Учащиеся“, ребята до 18 лет и „Работающая молодежь“, до 35 лет — за 12 дней молодежного форума „ГРЕЛКА 48“, они проходят в несколько этапов. Участие в качестве эксперта примет мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, его заместители и предприниматели города», — говорится в сообщении. В первом этапе участники побывали в музеи истории ООО «Газпром добыча Уренгой», Уренгойскую ГРЭС, Сверхглубокую скважину (СГ-6), памятник «Р-2», этнопарк «Душа Ямала». Во втором этапе участники консультируются с экспертами из разных сфер. Таким образом они смогут использовать ценные советы в реализации проекта. Ранее сообщалось, что Андрей Воронов сыграл в волейбол, чтобы помочь тяжелобольным детям. Турнир проходил в феврале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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