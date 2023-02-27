27 февраля 2023
26 февраля 2023
25 февраля 2023

Чиновники в ЯНАО сыграют в волейбол, чтобы помочь тяжелобольным детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина. Екатеринбург, трибуна, волейбол, болельщики, триколор, флаг россии
Турнир направлен на помощь тяжелобольным детям Фото:

Чиновники в ЯНАО примут участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора ЯНАО», который направлен на помощь тяжелобольным детям. Как рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя, в игре примет участие и глава города Андрей Воронов.

«Мэр города Андрей Воронов сегодня сыграет в волейбол в составе команды «Ночные совы — 1». Турнир проходит шестой раз. Каждый может внести свой вклад в благое дело и помочь детям-подопечным фонда «Ямине», — уточнили в муниципалитете.

Мероприятие «Кубок Губернатора ЯНАО» — проводится ежегодно. В городах округа проходят любительские турниры по волейболу. Выручка от продажи билетов идет на помощь для больных детей. За все время для благотворительного фонда «Ямине» удалось собрать около 14 миллионов рублей.

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Чиновники в ЯНАО примут участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора ЯНАО», который направлен на помощь тяжелобольным детям. Как рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя, в игре примет участие и глава города Андрей Воронов. «Мэр города Андрей Воронов сегодня сыграет в волейбол в составе команды «Ночные совы — 1». Турнир проходит шестой раз. Каждый может внести свой вклад в благое дело и помочь детям-подопечным фонда «Ямине», — уточнили в муниципалитете. Мероприятие «Кубок Губернатора ЯНАО» — проводится ежегодно. В городах округа проходят любительские турниры по волейболу. Выручка от продажи билетов идет на помощь для больных детей. За все время для благотворительного фонда «Ямине» удалось собрать около 14 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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