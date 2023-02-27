Чиновники в ЯНАО сыграют в волейбол, чтобы помочь тяжелобольным детям

28 февраля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Турнир направлен на помощь тяжелобольным детям Фото: Анна Майорова © URA.RU Чиновники в ЯНАО примут участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора ЯНАО», который направлен на помощь тяжелобольным детям. Как рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя, в игре примет участие и глава города Андрей Воронов. «Мэр города Андрей Воронов сегодня сыграет в волейбол в составе команды «Ночные совы — 1». Турнир проходит шестой раз. Каждый может внести свой вклад в благое дело и помочь детям-подопечным фонда «Ямине», — уточнили в муниципалитете. Мероприятие «Кубок Губернатора ЯНАО» — проводится ежегодно. В городах округа проходят любительские турниры по волейболу. Выручка от продажи билетов идет на помощь для больных детей. За все время для благотворительного фонда «Ямине» удалось собрать около 14 миллионов рублей.

Чиновники в ЯНАО примут участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора ЯНАО», который направлен на помощь тяжелобольным детям. Как рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя, в игре примет участие и глава города Андрей Воронов. «Мэр города Андрей Воронов сегодня сыграет в волейбол в составе команды «Ночные совы — 1». Турнир проходит шестой раз. Каждый может внести свой вклад в благое дело и помочь детям-подопечным фонда «Ямине», — уточнили в муниципалитете. Мероприятие «Кубок Губернатора ЯНАО» — проводится ежегодно. В городах округа проходят любительские турниры по волейболу. Выручка от продажи билетов идет на помощь для больных детей. За все время для благотворительного фонда «Ямине» удалось собрать около 14 миллионов рублей.