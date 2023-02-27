Чиновники в ЯНАО примут участие в благотворительном турнире по волейболу «Кубок Губернатора ЯНАО», который направлен на помощь тяжелобольным детям. Как рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя, в игре примет участие и глава города Андрей Воронов.
«Мэр города Андрей Воронов сегодня сыграет в волейбол в составе команды «Ночные совы — 1». Турнир проходит шестой раз. Каждый может внести свой вклад в благое дело и помочь детям-подопечным фонда «Ямине», — уточнили в муниципалитете.
Мероприятие «Кубок Губернатора ЯНАО» — проводится ежегодно. В городах округа проходят любительские турниры по волейболу. Выручка от продажи билетов идет на помощь для больных детей. За все время для благотворительного фонда «Ямине» удалось собрать около 14 миллионов рублей.
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