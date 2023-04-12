В Кремле с пессимизмом оценили важное сотрудничество с Турцией и Украиной

Песков сообщил, что шанс продления зерновой сделки мал
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Продление зерновой сделки стоит под вопросом, отметил Песков Фото:
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Перспективы по продлению зерновой сделки низкие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Вторая половина сделки по-прежнему не работает. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. Если судить по сегодняшнему дню, перспективы не такие хорошие», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Он также отметил, что вторая часть зерновой сделки не выполняется. ООН предлагает усилия по продлению договора, но у них не получается, заключил он.

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Перспективы по продлению зерновой сделки низкие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Вторая половина сделки по-прежнему не работает. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. Если судить по сегодняшнему дню, перспективы не такие хорошие», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что вторая часть зерновой сделки не выполняется. ООН предлагает усилия по продлению договора, но у них не получается, заключил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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