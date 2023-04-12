В Кремле с пессимизмом оценили важное сотрудничество с Турцией и Украиной

Песков сообщил, что шанс продления зерновой сделки мал

12 апреля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Продление зерновой сделки стоит под вопросом, отметил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Перспективы по продлению зерновой сделки низкие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Вторая половина сделки по-прежнему не работает. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. Если судить по сегодняшнему дню, перспективы не такие хорошие», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Он также отметил, что вторая часть зерновой сделки не выполняется. ООН предлагает усилия по продлению договора, но у них не получается, заключил он.

Перспективы по продлению зерновой сделки низкие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Вторая половина сделки по-прежнему не работает. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. Если судить по сегодняшнему дню, перспективы не такие хорошие», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что вторая часть зерновой сделки не выполняется. ООН предлагает усилия по продлению договора, но у них не получается, заключил он.