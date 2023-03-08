Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку России и Украины

Зерновая сделка помогает сохранять продовольственную безопасность в мире, заявил Антониу Гутерриш Фото: Пресс-служба Соведа Федерации

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Зерновая сделка, в рамках которой производится экспорт украинского и российского продовольствия из украинских портов, должна быть продлена после 18 марта. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я хочу подчеркнуть важность продления зерновой сделки с 18 марта», — передает слова Гутерриша ТАСС. Он подчеркнул, что в рамках продления этой сделки должны быть сохранены те условия, которые позволяют продолжать беспрепятственный экспорт продовольствия через инфраструктуру Черного моря. Продолжение экспорта удобрений и зерна с Украины и из России имеет основополагающее значение для продовольственной безопасности в мире, заключил Гутерриш.

Мир столкнулся с дефицитом зерна на международном рынке с вводом санкций против РФ и после начала спецоперации на Украине. Зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, была призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов. Ранее в МИД России назвали зерновую сделку бессмысленной из-за того, что западные страны не соблюдают ее условия. Также сообщается, что львиная доля зерна продолжает идти не в беднейшие государства, а в страны Евросоюза, передает RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова продолжать выполнять условия сделки, но только в том случае, если то же самое сделают и остальные участники соглашения, сообщает телеканал 360.