Защита Треповой обжаловала ее арест

Трепова обвиняется в совершении теракта
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
Адвокаты Дарьи Треповой, которая обвиняется в совершении теракта и гибели военкора Владлена Татарского, обжаловала ее арест. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы. Трепова проходит обвиняемой по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 42 человека.
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