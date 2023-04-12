Защита Треповой обжаловала ее арест

Трепова обвиняется в совершении теракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Адвокаты Дарьи Треповой, которая обвиняется в совершении теракта и гибели военкора Владлена Татарского, обжаловала ее арест. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы. Трепова проходит обвиняемой по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 42 человека.