Защита Треповой обжаловала ее арест

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Трепова обвиняется в совершении теракта Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Адвокаты Дарьи Треповой, которая обвиняется в совершении теракта и гибели военкора Владлена Татарского, обжаловала ее арест. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы. Трепова проходит обвиняемой по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 42 человека.

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Адвокаты Дарьи Треповой, которая обвиняется в совершении теракта и гибели военкора Владлена Татарского, обжаловала ее арест. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы. Трепова проходит обвиняемой по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 42 человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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