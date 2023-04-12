США изучают новый способ распространения биологического оружия

Пентагон в странах бывшего СССР изучает передачу опасных инфекций через птиц и мышей

12 апреля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Пентагон изучает передачу опасных инфекций через животных, передает ТАСС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В некоторых странах бывшего Советского Союза действуют биологические программы США, которые направлены на изучение распространения опасных инфекций через птиц. Об этом говорится в докладе парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине. «Медико-биологические программы Пентагона в отдельных бывших советских республиках сфокусированы также на изучении возможностей распространения возбудителей опасных инфекций мигрирующими птицами, летучими мышами и членистоногими, которые рассматриваются американскими специалистами в качестве потенциальных естественных „средств доставки“ опасных микроорганизмов», — сообщается в тексте документа. Его цитирует ТАСС. Ранее зампредседателя Госдумы России Ирина Яровая сообщила, что под видом биолабораторий на Украине работали военные базы НАТО. Этот факт был подтвержден парламентским расследованием, передает «Национальная служба новостей».

В некоторых странах бывшего Советского Союза действуют биологические программы США, которые направлены на изучение распространения опасных инфекций через птиц. Об этом говорится в докладе парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине. «Медико-биологические программы Пентагона в отдельных бывших советских республиках сфокусированы также на изучении возможностей распространения возбудителей опасных инфекций мигрирующими птицами, летучими мышами и членистоногими, которые рассматриваются американскими специалистами в качестве потенциальных естественных „средств доставки“ опасных микроорганизмов», — сообщается в тексте документа. Его цитирует ТАСС. Ранее зампредседателя Госдумы России Ирина Яровая сообщила, что под видом биолабораторий на Украине работали военные базы НАТО. Этот факт был подтвержден парламентским расследованием, передает «Национальная служба новостей».