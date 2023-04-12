Предприятие концерна УВЗ выполнило стратегический заказ Роскосмоса

«Уралкриомаш» закончил выполнение заказа Роскосмоса
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, печь, завод, рабочий, цех, производство
АО «Уралкриомаш» выполнял заказ предприятия Роскосмоса Фото:

АО «Уралкриомаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод») закончил выполнение заказа предприятия Роскосмоса по созданию оборудования для поставки горючих веществ на космодром «Восточный». Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ.

«Наш „Уралкриомаш“ завершил работы по госконтракту в рамках Федеральной космической программы. Речь идет об изготовлении оборудования для транспортировки жидкого аргона, кислорода, азота», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале УВЗ.

Там подчеркнули, что заказ выполнялся по контракту с предприятием, входящим в Роскосмос. Предприятие соблюло все сроки и выполнила заказ с присущим ему качеством, рассказали в пресс-службе. Заказанные вещества поставят в заправочные комплексы космодрома «Восточный».

«Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника. «Уралкриомаш» специализируется на выпуске цистерн, резервуаров, трубопроводов и других изделий.

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АО «Уралкриомаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод») закончил выполнение заказа предприятия Роскосмоса по созданию оборудования для поставки горючих веществ на космодром «Восточный». Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ. «Наш „Уралкриомаш“ завершил работы по госконтракту в рамках Федеральной космической программы. Речь идет об изготовлении оборудования для транспортировки жидкого аргона, кислорода, азота», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале УВЗ. Там подчеркнули, что заказ выполнялся по контракту с предприятием, входящим в Роскосмос. Предприятие соблюло все сроки и выполнила заказ с присущим ему качеством, рассказали в пресс-службе. Заказанные вещества поставят в заправочные комплексы космодрома «Восточный». «Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника. «Уралкриомаш» специализируется на выпуске цистерн, резервуаров, трубопроводов и других изделий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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