Предприятие концерна УВЗ выполнило стратегический заказ Роскосмоса

АО «Уралкриомаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод») закончил выполнение заказа предприятия Роскосмоса по созданию оборудования для поставки горючих веществ на космодром «Восточный». Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ.
«Наш „Уралкриомаш“ завершил работы по госконтракту в рамках Федеральной космической программы. Речь идет об изготовлении оборудования для транспортировки жидкого аргона, кислорода, азота», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале УВЗ.
Там подчеркнули, что заказ выполнялся по контракту с предприятием, входящим в Роскосмос. Предприятие соблюло все сроки и выполнила заказ с присущим ему качеством, рассказали в пресс-службе. Заказанные вещества поставят в заправочные комплексы космодрома «Восточный».
«Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника. «Уралкриомаш» специализируется на выпуске цистерн, резервуаров, трубопроводов и других изделий.
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