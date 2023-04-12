Средняя сумма трат на один домашний кулич составит 174 рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске купить кулич может выйти дешевле, чем испечь самостоятельно. В части магазинов цены на пасхальный хлеб начинаются от 76,5 рублей, когда стоимость домашнего приготовления в среднем потребует 174,4 рубля.

Согласно ценам, за полкилограмма готовой выпечки в сетевых магазинах просят около 99 рублей. Самый дешевый — кулич фирмы «Реж-Хлеб» стоимостью в 76,5 рублей. Следом за ним марка «Магнит» с весом сдобы 450 грамм и ценой 100 рублей. Там же «премиум» кулич стоит 270 рублей. В SPAR и «Ашан» покупателям предлагают версии с апельсиновым вкусом и цукатами за 170 и 280 рублей.

Средние траты на одну сдобу по подсчетам URA.RU составят 89,6 рублей. Еще 84,8 рубля челябинцам придется отдать за ингредиенты для глазури, в которую входит белок одного яйца (7,8 рублей), 200 грамм сахарной пудры (65 рублей) и сок лимона (12 рублей). Классический рецепт кулича весом 500 грамм включает:

100 мл молока — 9,2 рубля;

200 грамм муки — девять рублей;

30 грамм сливочного масла — 25,7 рубля;

50 грамм сахара — пять с половиной рублей;

два грамма дрожжей — 4,3 рубля;

60 грамм изюма — 23 рубля;

одно яйцо — 7,8 рубля;

ванилин по вкусу — 8 рублей;

При минимальной закупке для выпечки траты составят 373 рубля. Среди них пол-литра молока 2,5% (45 рублей), упаковка сухих дрожжей (24 рубля), десяток яиц (78 рублей), килограмм муки (45 рублей), ванилин (8 рублей), 60 грамм изюма (23 рубля) и упаковка сливочного масла 82,5% (150 рублей).