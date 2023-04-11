Ямальцы предложили запустить для работников вахтой отдельные рейсы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ЯНАО предложили запустить отдельные рейсы для вахтовиков, которые раскупают билеты. Как написали читатели URA.RU, из-за работающих вахтой не хватает билетов по нужным направлениям.

«Эти вахтовики вечно все раскупают! Почему нет рейсов для них отдельных как в других городах? В Надыме, Ноябрьске, Сургуте сколько рейсов и все чартерные, то Турухан, то „Газпром авиа“! Вот и летают пусть отдельно!», — предложил Андрей.

С ним согласилась другие читатели агентства, которые считают, что оптимальные вариант — это отдельные самолеты для работников вахты. «Вахтовики такие же пассажиры, как и мы все. Они отработав вахту тоже хотят домой. Пусть дополнительные или новые рейсы для них организовывают», — добавила Галина.

Ранее ямальцы пожаловались, что не могут купить билеты, потому что вахтовики все раскупили. Жители округа не могут улететь прямыми рейсами в курортные города.